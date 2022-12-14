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Белорусских и российских боксёров восстановили в рейтинге WBA

14 декабря 2022 13:33
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Белорусских и российских боксеров восстановили в рейтинге WBA. Это решение было мотивировано тем, что спортсмены не имеют отношения к конфликту и должны участвовать в соревнованиях без ограничений, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусских и российских боксёров восстановили в рейтинге WBA-1

Члены Комитета по чемпионатам всемирной боксерской организации отметили, что действовали ради спорта и в пользу карьеры. Таким образом, наши спортсмены вновь получили право бороться за титулы под эгидой WBA и выступать на соревнованиях под собственным флагом.

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# Белорусские спортсмены # Фотофакт

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