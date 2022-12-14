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Егор Шарангович набрал очередное бомбардирское очко в чемпионате НХЛ

14 декабря 2022 09:54
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Егор Шарангович набрал очередное бомбардирское очко в чемпионате НХЛ. Белорус отдал результативную передачу. Увы, это не помогло «Нью-Джерси». Клуб впервые в этом сезоне потерпел третье поражение кряду, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сильнее оказался «Даллас» – 4:1.

Егор Шарангович набрал очередное бомбардирское очко в чемпионате НХЛ-1

Наш форвард действовал в третьем звене. Шарангович провел на площадке 16 минут, 5 раз атаковал ворота и заблокировал один бросок соперника. Всего в чемпионате на счету нападающего 15 результативных действий. А «Нью-Джерси», похоже, погружается в затяжное пике.

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# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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