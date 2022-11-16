НХЛ. «Нью-Джерси» Егора Шаранговича одержал десятую победу подряд

В Национальной хоккейной лиге ночью прошли очередные противостояния, в которых принимали участие и белорусские спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Нью-Джерси» Егора Шаранговича продолжает побеждать. Команда выиграла уже 10-й матч кряду, победив в гостях «Монреаль» – 5:1. Белорусский нападающий провел на льду 12 минут 20 секунд, один раз бросил по воротам соперника, заблокировал один выстрел, но очков не набрал. В 16 встречах на счету Шаранговича 6 баллов.

А вот «Вашингтон» Алексея Протаса уступил «Флориде» – 2:5. Белорусский нападающий провел встречу в четвертом звене, общий айс-тайм составил 11 минут 22 секунды, и в его активе один бросок по воротам соперника. Всего в 18 матчах у него 4 балла.