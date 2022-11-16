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Турнир по фехтованию в Минске: кто завоевал призы среди саблистов?

16 ноября 2022 14:52
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Новости Беларуси. На «Чижовка-Арене» продолжается республиканский турнир сильнейших по фехтованию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во второй соревновательный день участники определяли победителей в разделе оружия сабля.  

Турнир по фехтованию в Минске: кто завоевал призы среди саблистов?-1

У женщин в этой дисциплине было заявлено 20 спортсменок, но лучшей из лучших оказалась Яна Собаль. У мужчин пальма первенства досталась Максиму Пинчуку. Отметим, данный турнир входит в серию четырех стартов и является рейтинговым для белорусских фехтовальщиков.  

Турнир по фехтованию в Минске: кто завоевал призы среди саблистов?-4

Виталий Соколовский, заместитель председателя Белорусской федерации фехтования:  
В первую очередь задача для участников, для тренеров – это интенсивность, это плотность календаря. Чтобы спортсмены чувствовали соревновательную практику, постоянно находились в тонусе. Как сильнейшие наши белорусские спортсмены, так и спортивный резерв. Для спортивного резерва это тоже хороший турнир – показать себя, проявить себя, посмотреть свои силы. Какие-то применить наработки, которые были в тренировочном процессе использованы, чтобы их можно было в соревновательном процессе попробовать.  

Турнир по фехтованию в Минске: кто завоевал призы среди саблистов?-7

В заключительный день турнира станут известны победители в рапире. В стартовый день отличились Марк Семоненко и Елизавета Пуккала, которые праздновали виктории в шпаге.  

# Фехтование # Виталий Соколовский # Яна Собаль # Максим Пинчук # Марк Семоненко # Елизавета Пуккала # Фотофакт

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