Турнир по фехтованию в Минске: кто завоевал призы среди саблистов?

Новости Беларуси. На «Чижовка-Арене» продолжается республиканский турнир сильнейших по фехтованию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во второй соревновательный день участники определяли победителей в разделе оружия сабля.

У женщин в этой дисциплине было заявлено 20 спортсменок, но лучшей из лучших оказалась Яна Собаль. У мужчин пальма первенства досталась Максиму Пинчуку. Отметим, данный турнир входит в серию четырех стартов и является рейтинговым для белорусских фехтовальщиков.

Виталий Соколовский, заместитель председателя Белорусской федерации фехтования:

В первую очередь задача для участников, для тренеров – это интенсивность, это плотность календаря. Чтобы спортсмены чувствовали соревновательную практику, постоянно находились в тонусе. Как сильнейшие наши белорусские спортсмены, так и спортивный резерв. Для спортивного резерва это тоже хороший турнир – показать себя, проявить себя, посмотреть свои силы. Какие-то применить наработки, которые были в тренировочном процессе использованы, чтобы их можно было в соревновательном процессе попробовать.