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«Неман» вышел в лидеры чемпионата Беларуси по хоккею

16 ноября 2022 12:31
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею вновь сменился лидер. Отныне на вершину взобрался «Неман». Случилось это благодаря победе над «Динамо» из Молодечно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Неман» вышел в лидеры чемпионата Беларуси по хоккею-1

К слову, гродненский коллектив добыл 6-ю викторию кряду. Нужно отметить, что далась она с трудом. Хозяева льда вели по ходу 3:1. Но затем свое веское слово сказала атака «Немана», отправив в ворота соперника 5 шайб подряд. Итог – 6:3. В составе победителей дубль оформил Поддубный, а Андрющенко записал в актив ассистентский покер. В других матчах для выявления сильнейшего основного времени не хватило. На тоненького победили «Металлург» и «Химик».

# Хоккей Беларуси # Герман Поддубный # Вячеслав Андрющенко # Фотофакт

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