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Хоккей. Питерский СКА разгромил минское «Динамо» в КХЛ

15 ноября 2022 20:11
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Минское «Динамо» в рамках выездной серии встречалось с лидером Западной конференции КХЛ, питерским СКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Питерский СКА разгромил минское «Динамо» в КХЛ-1

В первом периоде соперники счет так и не открыли. Реабилитировались дружины в начале второго. Традиционно органичен в стартовом взятии ворот был Павел Варфоломеев. Он блистательно реализовал голевой шанс на 2-й минуте периода, но питерцы недолго были в роли ведомых. Не прошло и двух минут, как Глотов неотразимо пробил под перекладину. В середине третьего периода град голов обрушился в ворота Шостака. Сначала СКА дважды реализовал большинство – был точен Яшкин. Затем Зыков и Волков были убедительны в атакующих порывах и утвердили перевес питерского клуба. И это еще не был занавес матча. Продолжение разгрома последовало.

Окончательный результат матча – 7:2 в пользу СКА.

# Хоккей # Павел Варфоломеев # Дмитрий Яшкин # Василий Глотов # Артем Волков # Павел Зыков # Константин Шостак # Фотофакт

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