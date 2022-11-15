Хоккей. Питерский СКА разгромил минское «Динамо» в КХЛ

В первом периоде соперники счет так и не открыли. Реабилитировались дружины в начале второго. Традиционно органичен в стартовом взятии ворот был Павел Варфоломеев. Он блистательно реализовал голевой шанс на 2-й минуте периода, но питерцы недолго были в роли ведомых. Не прошло и двух минут, как Глотов неотразимо пробил под перекладину. В середине третьего периода град голов обрушился в ворота Шостака. Сначала СКА дважды реализовал большинство – был точен Яшкин. Затем Зыков и Волков были убедительны в атакующих порывах и утвердили перевес питерского клуба. И это еще не был занавес матча. Продолжение разгрома последовало.

Окончательный результат матча – 7:2 в пользу СКА.