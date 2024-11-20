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Сборная Беларуси по футболу попала в четвертую корзину на жеребьёвке отборочного турнира ЧМ 2026-го

20 ноября 2024 13:43
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Сборная Беларуси по футболу попала в четвертую корзину при жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по футболу попала в четвертую корзину на жеребьёвке отборочного турнира ЧМ 2026-го-1

Вместе с нашей командой оказались дружины Литвы, Латвии, Эстонии, Армении, Люксембурга, Кипра, Фарерских островов, Болгарии, Казахстана, Азербайджана и Косово. По итогам жеребьевки, которая состоится 13 декабря, будут образованы 12 групп по пять и четыре команды. Групповой этап пройдет с марта по ноябрь 2025 года. Прямые путевки в финальную стадию получат только победители групп. Еще четыре пропуска будут разыграны в стыковых встречах.

# Футбол # Футбол Беларуси

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