ВК «Минчанка-2» уступила «Ленинградке-2» во втором туре Молодёжной лиги России

«Минчанка-2» прервала свою победную серию во втором туре молодежной волейбольной лиги России, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

20 ноября наши девушки уступили «Ленинградке-2» из Санкт-Петербурга. Несмотря на результат, наблюдалась яркая и неуступчивая борьба. Первую партию белоруски выиграли – 25:23, однако в последующих трех сильнее были уже соперницы – 25:18; 25:23; 25:10.

Таким образом, во втором туре Молодежной лиги России наши девушки одержали 3 победы и заработали в свой актив 9 очков. Следующий поединок наш представитель в лиге проведет 18 декабря против «Динамо» из Краснодара.