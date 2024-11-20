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ВК «Минчанка-2» уступила «Ленинградке-2» во втором туре Молодёжной лиги России

20 ноября 2024 11:34
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«Минчанка-2» прервала свою победную серию во втором туре молодежной волейбольной лиги России, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

ВК «Минчанка-2» уступила «Ленинградке-2» во втором туре Молодёжной лиги России-1

20 ноября наши девушки уступили «Ленинградке-2» из Санкт-Петербурга. Несмотря на результат, наблюдалась яркая и неуступчивая борьба. Первую партию белоруски выиграли – 25:23, однако в последующих трех сильнее были уже соперницы – 25:18; 25:23; 25:10.

Таким образом, во втором туре Молодежной лиги России наши девушки одержали 3 победы и заработали в свой актив 9 очков. Следующий поединок наш представитель в лиге проведет 18 декабря против «Динамо» из Краснодара.

# Волейбол

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