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«Динамо-Шинник» одолел московское «Динамо» в матче МХЛ

20 ноября 2024 11:33
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«Динамо-Шинник» в матче регулярного чемпионата МХЛ уверенно справился с московским «Динамо», представляющим элитный «Золотой» дивизион, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

«Динамо-Шинник» одолел московское «Динамо» в матче МХЛ-1

Несмотря на гостевой статус, наши парни не оставили шансов своим визави – 5:2. Дубль оформил Александр Яценко, еще по шайбе на счету Арсения Чухраева, Богдана Белкина и Олега Хомченко. Данная победа стала шестой кряду для подопечных Андрея Михалева, а серия с набранными очками достигла 11 матчей. Бобруйчане удерживают первое место в таблице «Серебряного» дивизиона.

# Хоккей

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