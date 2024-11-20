«Динамо-Шинник» одолел московское «Динамо» в матче МХЛ

Несмотря на гостевой статус, наши парни не оставили шансов своим визави – 5:2. Дубль оформил Александр Яценко, еще по шайбе на счету Арсения Чухраева, Богдана Белкина и Олега Хомченко. Данная победа стала шестой кряду для подопечных Андрея Михалева, а серия с набранными очками достигла 11 матчей. Бобруйчане удерживают первое место в таблице «Серебряного» дивизиона.