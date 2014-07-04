Неймар потратил $170 тысяч на билеты ЧМ-2014 для своих родных и близких

ЧМ-2014 по футболу. Нападающий сборной Бразилии Неймар потратил 170 тысяч долларов на покупку билетов на матчи чемпионата мира своим родным и близким.

Неймар приобрел билеты на все матчи группового этапа с участием национальной команды, а также на игры 1/4, полуфинала и финала. Также футболист выкупил место в ложе почетных гостей для своего отца.

Пока команда поддержки Неймара может быть довольна! Сборная Бразилии с первой строчки вышла из группы, в 1/8 обыграла Чили в серии послематчевых пенальти - 1:1 (3:2).

4 июля в 23.00 сборная Бразилии встретится с командой Колумбии в 1/4 финала

К слову, каждому игроку бразильской команды положено 15 бесплатных билетов, но главной звезде пентакампеонов этого, конечно оказалось мало - он ведь позаботился и о присутствии на трибунах семьи своей новой подруги Бруны Маркезини.

О Неймаре, его сыне и бывшей жене читайте здесь!

Чемпионат мира по футболу проходит в Бразилии с 12 июня по 13 июля. Жить футболом будут сразу 12 городов: Белу-Оризонти, Бразилиа, Куяба, Куритиба, Форталеза, Порту-Алегри, Ресифи, Салвадор, Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

Кофе, карнавалы в Рио. По количеству городов-миллионеров Бразилия официально на 3 месте в мире после Китая и Индии. Еще одна визитная карточка Рио-де-Жанейро – один из самых длинных в мире мостов. Длина его 14 километров. Еще больше фактов о Бразилии вы узнаете из программы «Картина мира». Смотрите видео!