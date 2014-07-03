Матч 1/4 Бразилия-Колумбия станет поединком Неймара и Родригеса

ЧМ-2014 по футболу. В 1/4 финала сборная Бразилия встретится с командой Колумбии. Лидером в гонке бомбардиров сейчас является именно форвард трехцветных Хамес Родригес. Он обгоняет бразильца Неймара на 1 мяч. Встречу, кстати, очень ждет.

Хамес Родригес, форвард сборной Колумбии:

В четвертьфинале мы сыграем со сборной Бразилии. Эта команда не нуждается в представлении, но никакого давления и страха я не чувствую. Это бразильцы должны нас бояться, нам терять нечего. Уверен, что будет интересный матч. Встретятся две команды, которые любят и умеют атаковать.

О Хамесе Родригесе читайте здесь!

У Неймара еще есть время, чтобы взойти на вершину списка. К тому же, его поддерживают болельщики, перед ним преклоняются маститые футболисты.

Так, экс-нападающий сборной Бразилии и лучший бомбардир чемпионатов мира Роналдо (15 мячей, как и у Мирослава Клозе) признался, что Неймар - его кумир.

Роналду, экс-нападающий сборной Бразилии:

Я один из кумиров для Неймара? На сегодняшний день это Неймар является кумиром для меня и для каждого бразильца. После матча с Камеруном я сказал ему, что он феномен. На что Неймар ответил, что единственным феноменом могу быть только я.

Неймар - бесспорная звезда сборной Сколари. На домашнем чемпионате он забил 4 мяча и претендует на звание лучшего бомбардира мундиаля: отличился дублями в матчах против Хорватии и Камеруна.

Луис Фелипе Сколари, главный тренер сборной Бразилии:

Ему всего 22, но играет он так, будто ему 35. Это зрелый игрок, и он был готов уже в 18. В игре с Чили он сражался несмотря на травму.

О Неймаре читайте здесь!

Четвертьфинальный поединок между сборными Бразилии и Колумбии состоится уже 4 июля.

Неймар, форвард сборной Бразилии:

У Колумбии великолепная команда, которая выигрывает много матчей и демонстрирует свою силу, а Родригес – их звезда. Могу только поздравить его с показываемой игрой. Однако надеюсь, что Бразилия затмит Джеймса. Не только я, а вся наша команда.

Узнаем, сможет ли Неймар показать высший пилотаж и превзойти Хамеса, вместе с ctv.by!

ЧМ-2014. Бомбардиры:

Хамес Родригес (Колумбия) - 5 голов

Лионель Месси (Аргентина) - 4

Томас Мюллер (Германия) - 4

Неймар (Бразилия) - 4

Робин ван Перси (Голландия) - 3

Шердан Шакири (Швейцария) - 3

Арьен Роббен (Голландия) - 3

Карим Бензема (Франция) - 3