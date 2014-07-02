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Игрокам сборной Бразилии вызвали психолога перед матчем 1/4 с Колумбией

02 июля 2014 15:36
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ЧМ-2014 по футболу. Главный тренер сборной Бразилии по футболу Луис Фелипе Сколари вызвал в расположение сборной психолога. Коуч считает, что его подопечные плохо справляются с эмоциональными и психологическими нагрузками.

Так, матч 1/8 финала против Чили закончился не только победой Бразилии по пенальти 1:1 (3:2), но массовым нервным срывом ее игроков. Футболисты сборной откровенно рыдали на поле. А капитан Тьяго Силва сдался еще до послематчевой серии - он просто попросил главного тренера не поручать ему выполнение 11-метрового удара.

Как отмечает газета Globo, бразильским игрокам очень трудно справляться с моральной нагрузкой, которая легла на их плечи дома, в условиях, когда болельщики любое место, кроме первого, воспримут как поражение.

В связи с этим 1 июля на базу команды, которая находится в городе Терезополис, и была вызвана психолог Режина Брандан. С бразильской сборной она работает не впервые: сопровождала подготовку к чемпионату, составляла психологические портреты игроков.  

В четвертьфинале сборная Бразилии встретится с командой Колумбии 4 июля в 23.00 по белорусскому времени.

# Фотофакт # Чемпионат мира по футболу

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