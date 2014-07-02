Капелло - самый дорогой тренер ЧМ-2014 - отчитается перед Госдумой за провал сборной

ЧМ-2014 по футболу. Чемпионат мира по футболу в Бразилии движется к своему апогею. Определены все участники 1/4 финала.

Расписание матчей 1/4 здесь !

Пока эти 8 сборных ждут-волнуются, размышляют, как подобраться поближе к главному трофею, то оставшиеся за бортом команды разбирают полеты.

Страсти кипят в России. Игру национальной сборной решили оценить парламентарии. Чтобы получить ответы на волнующие их вопросы, депутаты Госдумы хотят пригласить в октябре на парламентские слушания главного тренера сборной России по футболу Фабио Капелло, контракт с которым заключен до 2018 года.

А пока выступают с оценками...

Игорь Ананских, глава Комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи:

Я считаю, что игра российских футболистов в Бразилии была неудовлетворительной. Нынешняя сборная — самая слабая за последние 10–15 лет. Очень хочется понять, каким образом и когда дон Фабио планирует усилить нашу команду.

Депутаты «Справедливой России» и ЛДПР вокруг да около не ходят - просят итальянского специалиста уйти в отставку.

Олег Пахолков, депутат Госдумы от «Справедливой России»:

Дон Фабио, вы самый высокооплачиваемый тренер в мире, и вы уже получили за проигрыш российской сборной 800 млн рублей. Я бы сказал, за позорный проигрыш. Вы знали, что будет проигрыш, и еще до чемпионата настояли на продлении контракта еще на четыре года и еще на 1,5 млрд рублей. Знаете, что я скажу от имени российских болельщиков? Верните деньги, хотя бы половину, разорвите контракт и езжайте домой.

Владимир Жириновский, депутат Госдумы от ЛДПР:

Разобрать его работу и попросить самому написать заявление об отставке. Но жадный же, не напишет. Команда проиграла, а на зарплате это не отражается. Грабители!

Владимир Вольфович, наверное знает, о чем говорит. Или догадывается… Во всяком случае, деньги футбольные тренеры получают немаленькие.

Точные цифры опубликовало английское издание «The Guardian». Оказывается, Фабио Капелло - самый высокооплачиваемый тренер на чемпионате мира в Бразилии. В тройку вошли Рой Ходжсон и Чезар Пранделли - коучи сборных Англии и Италии. При этом никто из лидеров «денежного» рейтинга не смог вывести свою команду в плей-офф.

Зарплаты тренеров на ЧМ-2014

1 GBP / 1 USD = 1.7148 (в Беларуси на 02.07.2014)

1. Россия - Фабио Капелло - 6,694 (≈$11 млн в год) - не вышла из группы

2. Англия - Рой Ходжсон - 3,500 (≈$5 млн в год) - не вышла из группы

3. Италия - Чезаре Пранделли - 2,575 (≈$4,1 млн в год) - не вышла из группы

4. Бразилия - Луис Фелипе Сколари - 2,368 - вышла в 1/4

5. Швейцария - Оттмар Хитцфельд - 2,231 - остановилась на 1/8

6. Германия - Йоахим Лев - 2,146 - вышла в 1/4

7. Испания Висенте дель Боске 2,018 - не вышла из группы

8. Голландия - Луи ван Гал - 1,631 - вышла в 1/4

9. Япония Альберто Дзаккерони 1,625 - не вышла из группы

10. США - Юрген Клинсманн - 1,562 - остановились на 1/8

11. Франция - Дидье Дешам - 1,288 - вышла в 1/4

12. Португалия Паулу Бенту 1,287 - не вышла из группы

13. Иран Карлуш Кейруш 1,250 - не вышел из группы

14. Чили - Хорхе Сампаоли - 1,058 - остановились на 1/8

15. Колумбия - Хосе Нестор Пекерман - 1,000 - вышла в 1/4

16. Австралия Анге Постекоглу 0,831 - не вышла из группы

17. Уругвай - Оскар Табарес - 0,750 - остановился на 1/8

18. Кот д’Ивуар Сабри Лямуши 0,618 - не вышел из группы

19. Алжир - Вахид Халилходжич - 0,600 - остановился на 1/8

20. Бельгия - Марк Вильмотс - 0,515 - вышла в 1/4

21. Греция - Фернанду Сантуш - 0,515 - остановилась на 1/8

22. Аргентина - Алехандро Сабелья - 0,488 - вышла в 1/4

23. Южная Корея - Хон Мен Бо - 0,474 - не вышла из группы

24. Гондурас - Луис Фернандо Суарес - 0,375 - не вышел из группы

25. Эквадор - Рейналдо Руэда - 0,338 - не вышел из группы

26. Коста-Рика - Хорхе Луис Пинто - 0,263 - вышла в 1/4

27. Камерун Фолькер Финке 0,235 - не вышел из группы

28. Нигерия - Стефен Кеши - 0,234 - остановилась на 1/8

29. Босния и Герцеговина - Сафет Сушич - 0,210 - не вышла из группы

30. Хорватия - Нико Ковач - 0,162 - не вышла из группы

31. Гана - Акваси Аппиа - 0,150 - не вышла из группы

32. Мексика - Мигель Эррера - 0,125 - остановилась на 1/8

Чемпионат мира по футболу проходит в Бразилии с 12 июня по 13 июля. Следите за новостями вместе с ctv.by!