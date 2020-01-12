Недосеков, Холодович, Демидик. Кто получил премию «Атлетика» и какие личные рекорды лучших белорусских спортсменов

Новости Беларуси. Максим Недосеков и Татьяна Холодович признаны лучшими легкоатлетами страны 2019 года, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Традиционное подведение итогов года в этом виде спорта состоялось на этой неделе. К королеве спорта и внимание особое. И не только поэтому. Легкая атлетика ведь – это один из наиболее медаленасыщенных видов олимпийской программы. Только вдумайтесь: в Токио будут разыграны 48 комплектов наград! Больше нет нигде. Вот уж где есть развернуться. В Беларуси вручили премии «Атлетика». Рассказываем, кого наградили

2019 год оставил у нас противоречивые чувства: с одной стороны, медалей на мире нет. С другой – есть победы в Бриллиантовой лиге, матче Европа – США, II Европейских играх и даже некоторые из белорусов являются лидерами мирового сезона. Ирина Петыш подробно и по полочкам разложит соревновательный 2019-й. Быть яркими и нарядными они заслужили. Поэтому уже в шестой раз один январский вечер полностью в распоряжении белорусских легкоатлетов. Девушки в платьях, мужчины в костюмах. А красная ковровая дорожка как нельзя кстати, ведь наши спортсмены действительно звезды! 2019 год это в очередной раз подтвердил, а премия «Атлетика» напомнила.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

11 человек на чемпионате мира вошли в топ-10. Такого мы давно не видели. Мы говорим, объясняем, что очень изнурительный, длинный сезон, начиная с Европейских игр, очень ранних для легкой атлетики, и пик формы удержать до чемпионата мира непросто, с учетом того, что между этими соревнованиями важными еще молодежный чемпионат Европы, еще командный чемпионат Европы, еще матч Европа – США, где наши спортсмены выступали и показали очень серьезный результат, внеся лепту в победу сборной Европы. Мы знаем, были первые места, рекорды. В первую очередь, речь, конечно, о Максиме Недосекове. В 2019-м он выиграл молодежный чемпионат Европы, II Европейские игры, матч Европа – США, дважды становился призером Бриллиантовой лиги. Стал четвертым на чемпионате мира. Покоренная планка 2.35 позволила возглавить мировой рейтинг, но своим лучшим прыжком в 2019 году Максим называет другой.

Максим Недосеков, победитель II Европейских игр, победитель матча Европа – США:

Наверное, в Дохе на 2.33 был лучший прыжок, потому что там был хороший запас. Я перелетел, все сделал, как нужно. Наверное, мой самый любимый прыжок – это он.

В 2019-м в белорусской легкой атлетике внимание к себе приковала молодежь. Карина Демидик, например, завоевала серебро на этапе Бриллиантовой лиги, прыгнув на 2 метра. Эта высота уже позволяет бороться за медали крупнейших турниров. Прогресс Карины в 2019-м отметили, и на шестой премии «Атлетика» Демидик была названа лучшей среди молодежи.

Еще одна яркая представительница наших молодых талантов – Эльвира Герман. Радует барьеристка не только результатами, но и стабильностью. В 2019-м Герман переписала личный рекорд, выиграла молодежный чемпионат Европы, II Европейские игры, стала бронзовым призером Бриллиантовой лиги и матча Европа – США.

Эльвира Герман, серебряный призер молодежного чемпионата Европы-2019, победительница II Европейских игр:

Год для меня получился достаточно тяжелым, потому что он длился 5 месяцев. Я еще также выступала зимой. Год тяжелый, я была уже уставшей под конец, когда выступала на чемпионате мира. Но в любом случае я его прошла достаточно стабильно, очень много было важных стартов, на которых у меня получилось выступить, получилось показать достойный результат, чему я не могу не радоваться. Лучшей легкоатлеткой 2019-го названа Татьяна Холодович. Копьеметательница выиграла Кубок Европы, стала первой на II Европейских играх, второй на матче Европа – США. Сезон завершила на 2-й строке европейского рейтинга и на 4-й – мирового.

2020 год – самый подходящий момент, чтобы всем нашим атлетам показать свои лучшие результаты. Через полгода в Токио стартует Олимпиада, у белорусской сборной на данный момент 16 лицензий.

Юрий Моисевич, главный тренер национальной команды по легкой атлетике:

На прицеле, конечно, мы считаем, смотрим, прикидываем, держим тех, кто потенциально готов. Называть конкретно фамилии не буду, но я думаю, что 10-12 человек у нас реально могут претендовать на медали Олимпийских игр. По их потенциалу, по их результатам, которые показали на протяжении прошлого сезона. Другое дело, что не всегда эти результаты показывают там, где разыгрывается все самое основное. В преддверии главного старта четырехлетия атлетам предстоит работа не только в физическом, но и в психологическом плане. Максим Недосеков признается, что ожидания миллионов белорусов на него не давят, а наоборот, мотивируют. И свою планку на 2020-й он уже задал. Максим Недосеков:

Будем надеяться, что это будет так. Я на самом деле готовлюсь на этот старт, Олимпийские игры, очень сильно, что пропускаю зимний сезон. Может, выступлю на двух стартах только зимой. А так все силы, эмоции буду готовить только на лето.