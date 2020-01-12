«Нужно очень много трудиться». Инна Жукова о своём пути в большом спорте и о художественной гимнастике в Беларуси

Новости Беларуси. Героиня нашего сюжета олимпийской чемпионкой, к сожалению, не стала, хотя и была на пьедестале главного старта четырехлетия. Она хотела бросить все и кардинально поменять жизнь. Но художественная гимнастика ее не отпустила, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Инна Жукова по-прежнему на ковре. Хоть и в другом статусе. Теперь она передает свое мастерство подрастающему поколению. О жизни без спорта, но со спортивным уклоном. Репортаж Анжелики Урман. Инна Жукова, гимнастка с непростой спортивной судьбой, боец и борец в прямом и переносном смыслах. Ее путь к Олимпу отнюдь не был усеян звездами и устлан лепестками роз. Как и у всех спортсменов с большой буквы, в багаже сотни тысяч часов кропотливых тренировок, десятки неудач, много слез и боли. Именно такую цену надо заплатить за свои медали – от детских до олимпийских.

«Выбор художественной гимнастики был, наверное, мой»

Инна Жукова, тренер РЦОП по художественной гимнастике:

Выбор художественной гимнастики был, наверное, мой. У меня есть старшая сестра, которая занималась гимнастикой. Ее мама привела, а я была «хвостиком своей старшей сестры». Родители наоборот не планировали меня отдавать. Мне нравилось, что она меня с сада забирает с тихого часа, мы едем на тренировку. Я просто ходила везде за ней и повторяла, пробовала. Однажды тренеры подошли к маме и сказали: «Знаете, ваша старшая – нет, а вот младшая пускай начинает заниматься, как положено».

Это вылилось сначала в серьезное увлечение, затем в профессиональный спорт, а потом в переезд из российского Краснодара в Минск и выступление уже под белорусским флагом. А пиком спортивной карьеры стало серебро в личном первенстве на Пекинской Олимпиаде в 2008 году. Было это – вдумайтесь – более 10 лет назад. Наша героиня тогда распрощалась с гимнастикой казалось навсегда, но потом снова к ней вернулась. «Я заканчивала свою карьеру конкретно на Олимпийских играх. Мне хотелось отдохнуть» Инна Жукова:

Я заканчивала свою карьеру конкретно на Олимпийских играх. Я знала, что это мои последние соревнования. У меня была накопившаяся усталость от тренировок, травм, психологические какие-то моменты. И мне хотелось отдохнуть. Я начала переключаться и искать для себя какие-то занятия. Были и танцы, и даже работа в страховой фирме. Сначала, я рекламировала эту компанию, а потом меня позвали туда поработать. Я полгода там работала. Время, как известно, лучший лекарь. Нервы успокоились, напряжение ушло, боль от травм утихла. Все случилось именно тогда, когда должно случится. Звонок от Виктории Кушнир пришелся в нужный момент, и Инна Жукова стала завучем в спортивной школе, потом перешла на тренерскую работу и теперь смотрит на такой любимый и такой до боли родной вид спорта совсем под другим углом. «Испытываю удовольствие от работы с детьми, от гимнастики» Инна Жукова:

В какой-то момент я поняла, что я очень сильно скучаю по гимнастике. Что гимнастика – это моя жизнь и то, что я умею делать хорошо, и грех свой опыт не передавать молодому поколению. Я взяла одну группу, там были малыши. Я поняла, что испытываю удовольствие от работы с детьми, от гимнастики. И та малышка, которую я взяла в 2009 или 2010 году, сейчас на юниорском чемпионате мира в групповом упражнении завоевала медаль.

Современная художественная гимнастика едва ли не самый быстроизменяющийся и прогрессирующий вид спорта, которому не чужды новомодные веяния, и это касается не только костюмов и музыкального сопровождения. «Сейчас идет акцент на работу с предметами, ближе к цирковому искусству»

Инна Жукова:

Сначала было очень много элементов. На одной ноге надо было по 3-4 элемента делать. Это очень сложно и стали появляться травмы. Потом перешли к более танцевальной гимнастике. Нужны были танцевальные дорожки. Мы начали приглашать специалистов из области танцев, развивать у гимнасток пластику и танцевальные движения какие-то учить. Сейчас идет акцент на работу с предметами, ближе к цирковому искусству. За полторы минуты надо порядка 30-35 раз успеть словить и бросить предмет, чтобы получить достойную оценку. Что сейчас меняется – это пропорции гимнасток. Если раньше они были все длинные, красивые, то сейчас, как правило, более спортивные, немножко пониже, покоренастее, которые могут быстро кувыркаться, ловить предметы, должны быть очень координированы. В этом плане сложно нашим спортсменкам.

С появлением в столице Дворца гимнастики и благодаря стабильно высоким результатам белорусских гимнасток на мировых и европейских аренах, можно с уверенностью говорить, что интерес к этому виду спорта не угасает. «Нужно очень много трудиться» Инна Жукова:

Много деток приходит. Но у нас же отбор. Мы не можем взять каждую желающую. Но есть тенденции к платным группам, где девочки могут заниматься просто для удовольствия. Туда берут всех – с данными и без данных. И еще вопрос, кто и куда выбьется. Нужно очень много трудиться. Я в свое время видела много талантливых гимнасток, у которых все есть, все данные, но не получается: либо психологически слабые, либо не хватает физической выносливости. Сейчас я работаю с детьми и понимаю, что это действительно так, и тот, кто трудится, может быть, его путь займет чуть больше времени, чуть дольше, но он добьется своего и может достигнуть результаты.

Во время II Европейских игр в Минске золото белорусок в групповых упражнениях даже для специалиста Инны Жуковой стало приятной неожиданностью. Выверенная до мелочей композиция была украшением турнира по художественной гимнастике. Но наши художницы не из тех, кто долго почивает на лаврах. Перелистнули календарь и на дворе уже 2020-й. До Олимпиады в Токио осталось менее 200 дней. «Игры будут очень сложными и психологически, и в плане физической подготовки»