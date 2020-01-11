В БГУФК состоялся VII Рождественский благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам

Новости Беларуси. В седьмой раз в Минске проходит Рождественский благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам. Участие в соревнованиях принимают дети и подростки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Если в первом турнире состязались около 200 ребятишек, то в 2020 году цифра близка к тысяче. Юные спортсмены борются не только за медали, но и за своих более слабых ровесников. Все собранные средства от проведения турнира будут направлены в психоневрологические интернаты Беларуси. Одна из главных целей мероприятия – формирование чувства милосердия у юных атлетов.

Александр Краевич, доцент кафедры СБЕиСП БГУФК:

Соревнования никто не отменял, все борются за результат, за первое место. Безусловно, для каждого спортсмена важно золото. Но мы как организаторы преследуем другую цель – сплочение спортсменов вокруг какого-то одного мероприятия. Разных федераций, потому что мы все единоборцы, и мы должны знать друг друга, дружить друг с другом, общаться. Ну и, безусловно, посеять доброту в сердца людей, потому что ее нам не хватает в нашем жестком мире.

Дети не могут зарабатывать еще, оказывать какую-то помощь физическую воспитанникам интернатов. Но вот своим искусством, тем, что они умеют делать, они привносят какую-то частичку добра и помощи воспитанникам психоневрологических интернатов. Это очень здорово.