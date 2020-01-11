В БГУФК состоялся VII Рождественский благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам

Новости Беларуси. В седьмой раз в Минске проходит Рождественский благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам. Участие в соревнованиях принимают дети и подростки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В седьмой раз в Минске проходит Рождественский благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам. Участие в соревнованиях принимают дети и подростки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Если в первом турнире состязались около 200 ребятишек, то в 2020 году цифра близка к тысяче. Юные спортсмены борются не только за медали, но и за своих более слабых ровесников. Все собранные средства от проведения турнира будут направлены в психоневрологические интернаты Беларуси. Одна из главных целей мероприятия – формирование чувства милосердия у юных атлетов.
Александр Краевич, доцент кафедры СБЕиСП БГУФК:
Соревнования никто не отменял, все борются за результат, за первое место. Безусловно, для каждого спортсмена важно золото. Но мы как организаторы преследуем другую цель – сплочение спортсменов вокруг какого-то одного мероприятия. Разных федераций, потому что мы все единоборцы, и мы должны знать друг друга, дружить друг с другом, общаться. Ну и, безусловно, посеять доброту в сердца людей, потому что ее нам не хватает в нашем жестком мире.
Дети не могут зарабатывать еще, оказывать какую-то помощь физическую воспитанникам интернатов. Но вот своим искусством, тем, что они умеют делать, они привносят какую-то частичку добра и помощи воспитанникам психоневрологических интернатов. Это очень здорово.
Грэпплинг, каратэ кекусинкай, каратэ кумите и другие. В этом году добавились и новые виды единоборств: в турнир включены олимпийская версия таэквондо и таиландский бокс. Последние собрали особенно большое количество наблюдающих.
Виталий Тишуров, главный тренер сборной Беларуси по восточным видам единоборств:
Возле нашего ринга все в кимоно. К нам приходят, смотрят – и с грэпплинга приходят, заглядывают к нам на ринг. Хорошая атмосфера, здорово, много народа, много деток здесь, и все виды спорта представлены. Политика РЦОП единоборств, допустим, чтобы тренерские штабы совместно работали. Обогащать друг друга, обогащать виды спорта.
К слову, независимо от занятого места все спортсмены получили сертификат участника, а призеры были награждены медалями и рождественскими подарками.