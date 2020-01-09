В Беларуси вручили премии «Атлетика». Рассказываем, кого наградили

Новости Беларуси. Шестой год подряд Белорусская федерация легкой атлетики в начале года подводит итоги предыдущего. Вспоминая успехи, атлеты настраиваются на новые, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вручение премии «Атлетика». Корреспондент СТВ о том, как проходит церемония 2020 году награждение премией «Атлетика» прошло в 20 номинациях. Причем отметили не только самих атлетов, но и их тренеров, лучшие команды, судей, спортивные школы, а также ветеранов легкой атлетики. Самая почетные награды – лучшим спортсменам в категории «Взрослые».

У женщин по итогам 2019-го лучшей названа Татьяна Холодович. А вот у мужчин ожидаемо выиграл Максим Недосеков. Кстати, прыгун в высоту забрал сразу две статуэтки: еще и в категории «Молодежь».

Максим Недосеков, двукратный победитель премии «Атлетика»:

Европейские игры и матч Европа-США. Потому что это было дома, где болельщики приходили болеть. На этих стартах получилось реализоваться на самом деле. Золотые медали и там, и там – это прекрасно. Популяризация легкой атлетики для Беларуси.