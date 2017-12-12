«Не так важно, под каким флагом выступать»: Бьорндален прокомментировал решение МОК по сборной России на ОИ-2018

Новости России. Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален из Норвегии прокомментировал ситуацию с участием в предстоящей Олимпиаде российских спортсменов под нейтральным флагом.

Слова легендарного биатлониста приводит «Спорт FM».

По мнению Бьорндалена, решение МОК очень тяжелое. Однако не важно, под каким флагом нужно выступать, а важно, чтобы спортсмен был «чистым» перед стартом.

Уле-Эйнар Бьорндален:

Я полагаю, не так важно, под каким флагом выступать. На мой взгляд, гораздо важнее, чтобы только чистые атлеты выходили на старт. Это наиболее важно для меня.