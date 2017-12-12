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«Не так важно, под каким флагом выступать»: Бьорндален прокомментировал решение МОК по сборной России на ОИ-2018

12 декабря 2017 16:05
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Новости России. Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален из Норвегии прокомментировал ситуацию с участием в предстоящей Олимпиаде российских спортсменов под нейтральным флагом.

Слова легендарного биатлониста приводит «Спорт FM».

По мнению Бьорндалена, решение МОК очень тяжелое. Однако не важно, под каким флагом нужно выступать, а важно, чтобы спортсмен был «чистым» перед стартом.

Уле-Эйнар Бьорндален:
Я полагаю, не так важно, под каким флагом выступать. На мой взгляд, гораздо важнее, чтобы только чистые атлеты выходили на старт. Это наиболее важно для меня.

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«Не так важно, под каким флагом выступать»: Бьорндален прокомментировал решение МОК по сборной России на ОИ-2018-1

Фото: facebook.com/OleEinarBjoerndalen

Спортсмен выразил надежду, что атлеты, чьи заявки были чистыми, вскоре выступят на турнире.

Пока решение МОК биатлонист не обсуждал с представителями международного союза биатлонистов.

Уле-Эйнар Бьорндален:
У спортсменов свои заботы, у них свои.

Жена спортсмена – трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева – ранее отметила, что без флага и гимна «будет сложно на Олимпиаде».

Дарья Домрачева прокомментировала решение МОК по сборной России на ОИ-2018 – здесь подробнее.

«Не так важно, под каким флагом выступать»: Бьорндален прокомментировал решение МОК по сборной России на ОИ-2018-4

Фото: facebook.com/OleEinarBjoerndalen

12 декабря представители Олимпийского комитета России отметили, что поддержат спортсменов, которые будут допущены до соревнований и захотят выступать под нейтральным флагом.

# Дарья Домрачева # Фотофакт # Уле-Эйнар Бьорндален # Зимняя Олимпиада – 2018

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