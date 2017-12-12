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Женский волейбольный клуб «Минчанка» отправился в Сербию для игры со «Старой Пазовой»

12 декабря 2017 12:49
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Новости Беларуси. Женский волейбольный клуб «Минчанка» отправился в Сербию, где в рамках Кубка ЕКВ встретится с местной «Старой Пазовой», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

13 декабря вечером соперницы проведут первый матч 1/16 финала.

Наши волейболистки находятся в хорошей как физической, так и психологической готовности. В планах у тренерского штаба – выступить в турнире максимально успешно. Ответный матч волейболистки сыграют в Минске уже после новогодних праздников – 10 января.

Виктор Гончаров, главный тренер ВК «Минчанка»:
Мы их разбираем по полной программе эту команду. Знаем ее слабые и сильные стороны. Естественно, мы едем выигрывать. Нам нужно только сами играть и самим показывать хорошую игру.

# Фотофакт # Волейбол

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