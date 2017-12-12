На ОИ-2018 могут принять участие 208 спортсменов из России

Новости России. Олимпийский комитет России поддержал готовность российских спортсменов выступить на предстоящей Олимпиаде под нейтральным флагом.

По информации ТАСС, решение по участию на данном соревновании будет индивидуально принимать каждый спортсмен на основе приглашения, полученного от МОК.

Решение представители ОКР приняли единогласно на Олимпийском собрании 12 декабря.

Накануне спортсмены обратились с заявлением, в котором попросили уважать решение выступить на играх под нейтральным флагом и оказать поддержку и тем атлетам, которые поедут, и тем, кто останется.