Первой чемпионкой на Олимпийских играх в Токио стала китаянка Ян Цянь

Первой олимпийской чемпионкой Токио стала китаянка Ян Цянь. Она лидировала в пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Первой олимпийской чемпионкой Токио стала китаянка Ян Цянь. Она лидировала в пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Представительнице Поднебесной не было равных в пневматической винтовке на 10 метров. Причем победила спортсменка красиво, с новым олимпийским рекордом. Отныне ориентир для остальных – 251,8 балла.
Примечательно также, что будущая чемпионка в финальной стрельбе выбила 9,8 балла. А вот россиянка Галашина откровенно оплошала, набрав 8,9. Бронза в этой дисциплине досталась спортсменке из Швейцарии Кристен.
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