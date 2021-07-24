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Первой чемпионкой на Олимпийских играх в Токио стала китаянка Ян Цянь

24 июля 2021 18:16
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Первой олимпийской чемпионкой Токио стала китаянка Ян Цянь. Она лидировала в пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первой чемпионкой на Олимпийских играх в Токио стала китаянка Ян Цянь-1

Представительнице Поднебесной не было равных в пневматической винтовке на 10 метров. Причем победила спортсменка красиво, с новым олимпийским рекордом. Отныне ориентир для остальных – 251,8 балла.

Первой чемпионкой на Олимпийских играх в Токио стала китаянка Ян Цянь-3

Примечательно также, что будущая чемпионка в финальной стрельбе выбила 9,8 балла. А вот россиянка Галашина откровенно оплошала, набрав 8,9. Бронза в этой дисциплине досталась спортсменке из Швейцарии Кристен.

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