Первой чемпионкой на Олимпийских играх в Токио стала китаянка Ян Цянь

Первой олимпийской чемпионкой Токио стала китаянка Ян Цянь. Она лидировала в пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».