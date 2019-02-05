Тренировки перед значимым стартом. Юные спортсмены готовятся к финалу «Снежного снайпера»

Но уже сегодня более 150 ребят – лучшие по итогам зональных отборов – собрались в «Раубичах». Здесь они проведут тренировки перед значимым стартом. Участники финала «Снежного снайпера» будут бороться не только за ценные призы и подарки. Лучшие получат уникальную возможность попасть в детско-юношеские спортивные школы.