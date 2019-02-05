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Тренировки перед значимым стартом. Юные спортсмены готовятся к финалу «Снежного снайпера»

05 февраля 2019 19:39
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Новости Беларуси. Финал республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба стартует 8 февраля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тренировки перед значимым стартом. Юные спортсмены готовятся к финалу «Снежного снайпера» -1

Но уже сегодня более 150 ребят – лучшие по итогам зональных отборов – собрались в «Раубичах». Здесь они проведут тренировки перед значимым стартом. Участники финала «Снежного снайпера» будут бороться не только за ценные призы и подарки. Лучшие получат уникальную возможность попасть в детско-юношеские спортивные школы.

Тренировки перед значимым стартом. Юные спортсмены готовятся к финалу «Снежного снайпера» -4

Полуторачасовая тренировка не стала серьезным испытанием для ребят. Трассу юные любители биатлона оценили «на отлично». И теперь грезят о победе.

В финале «Снежного снайпера» ребята определят сильнейших в трех возрастных категориях в спринте и смешанной эстафете.

Подробности в видеоматериале

# Биатлон # Фотофакт

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