Прямой эфир

Беларусь не остаётся без медалей на восьмой зимней Олимпиаде подряд

08 февраля 2022 22:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сборная Беларуси не остается без медалей на восьмой зимней Олимпиаде подряд. Пока все зимние Игры в истории белорусского спорта приносили команде как минимум одну награду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Беларусь не остаётся без медалей на восьмой зимней Олимпиаде подряд-1

Медальный рекорд пришелся на Сочи, где наши олимпийцы завоевали шесть наград: пять золотых и одну бронзовую. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2002 году в Солт-Лейк-Сити. Там в белорусском активе значилась одна бронза.  

# Зимняя Олимпиада # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ОИ в Пекине. Фигурист Константин Милюков квалифицировался в произвольную программу
08 февраля 2022 22:30

ОИ в Пекине. Фигурист Константин Милюков квалифицировался в произвольную программу

Динара Алимбекова: «Да, вчера были слёзы расстройства, сегодня – слёзы счастья»
08 февраля 2022 22:04

Динара Алимбекова: «Да, вчера были слёзы расстройства, сегодня – слёзы счастья»

Поздравления и всеобщий триумф. Вот как белорусы радуются серебру Смольского на ОИ в Пекине
08 февраля 2022 21:09

Поздравления и всеобщий триумф. Вот как белорусы радуются серебру Смольского на ОИ в Пекине