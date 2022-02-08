Беларусь не остаётся без медалей на восьмой зимней Олимпиаде подряд

Сборная Беларуси не остается без медалей на восьмой зимней Олимпиаде подряд. Пока все зимние Игры в истории белорусского спорта приносили команде как минимум одну награду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Медальный рекорд пришелся на Сочи, где наши олимпийцы завоевали шесть наград: пять золотых и одну бронзовую. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2002 году в Солт-Лейк-Сити. Там в белорусском активе значилась одна бронза.