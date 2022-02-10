Максим Густик: «Если бы всё сложилось хорошо, могли бы побороться за медали»

В Пекине состоялся дебют командного микста в лыжной акробатике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Для того чтобы выступить в финале необходимо было попасть в топ-4 квалификационной группы.

Белорусские фристайлисты Анна Гуськова, Максим Густик и Станислав Гладченко в квалификации показали шестой результат и не попали в заветный квартет, который и разыграл олимпийские награды. Каждая дружина состояла из двух мужчин и одной женщины. Их индивидуальные результаты суммировались и побеждала команда с наибольшим количество баллов.