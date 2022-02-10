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Максим Густик: «Если бы всё сложилось хорошо, могли бы побороться за медали»

10 февраля 2022 20:02
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В Пекине состоялся дебют командного микста в лыжной акробатике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Для того чтобы выступить в финале необходимо было попасть в топ-4 квалификационной группы.

Белорусские фристайлисты Анна Гуськова, Максим Густик и Станислав Гладченко в квалификации показали шестой результат и не попали в заветный квартет, который и разыграл олимпийские награды. Каждая дружина состояла из двух мужчин и одной женщины. Их индивидуальные результаты суммировались и побеждала команда с наибольшим количество баллов.

«Не получилось немного на приземлении». Станислав Гладченко о дебюте в Пекине – читайте здесь.

Максим Густик: «Если бы всё сложилось хорошо, могли бы побороться за медали»-1

Максим Густик, участник Олимпийских игр в Пекине:
Выступил не так, как хотелось. Можно сказать, плохо выступил. Немножко допустил ошибку в третьем сальто и коснулся руками. Из-за этого и повлияла оценка. Соперники да, сильные ребята. Если бы все сложилось хорошо, могли бы побороться за медали.

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# Зимняя Олимпиада # Анна Гуськова # Максим Густик # Станислав Гладченко # Фотофакт

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