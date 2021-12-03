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Победителя выявили только в серии буллитов. Итоги игры «Шахтёра» против «Бреста»

03 декабря 2021 21:35
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Новости Беларуси. В рамках чемпионата Беларуси по хоккею 3 декабря вечером были сыграны очередные три матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Победителя выявили только в серии буллитов. Итоги игры «Шахтёра» против «Бреста»-1

Один из лидеров турнирной таблицы, «Шахтер», на своем льду принимал аутсайдера Экстралиги – «Брест». Хозяева сейчас сражаются за лидерство в чемпионате, поэтому для них важно каждое очко.  

Победителя выявили только в серии буллитов. Итоги игры «Шахтёра» против «Бреста»-4

В первом периоде счет неожиданно открыли гости, но «горняки» тут же ответили, причем дважды за две минуты. Но брестчане не сдались и во второй 20-минутке сравняли. Победитель был выявлен лишь в серии послематчевых буллитов. Им оказался «Шахтер».  

Победителя выявили только в серии буллитов. Итоги игры «Шахтёра» против «Бреста»-7

Полные результаты игр – на экране. В субботу, 4 декабря, болельщиков ожидают еще три дуэли.  

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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