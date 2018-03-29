«Не мог оторваться от экрана, глядя все ваши гонки»: Александр Лукашенко на вручении наград призёрам Игр-2018

Встреча мужественных людей. Лучшим атлетам нашей страны 29 марта вручили высокие государственные награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заслуженные ордена и медали победители и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхенчхане получили из рук Президента.

Глава государства поблагодарил собравшихся во Дворце Независимости за яркие и результативные выступления, отметив, что борьба в Южной Корее была ожесточенной не только на стадионах, но и в судейских кулуарах. Поэтому каждая победа стала особенной.

Юля Бешанова о встрече на высшем уровне, а также о настоящем и будущем зимних видов спорта в нашей стране.

Сегодня их звездный час, время принимать заслуженные награды и поздравления. Отличившихся в Корее атлетов и их тренеров чествовали во Дворце Независимости. Но разговоры о заслугах триумфаторов, похоже, смущают. Говорят, для того, что бы в полной мере осознать всю грандиозность события, нужен не один год.

Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону, герой Беларуси:

Может быть, сегодня я еще все равно не до конца осознаю всю значимость этих наград. Я умом понимаю, но, наверное, прочувствую это все-таки с течением лет. Уже когда буду старенькой бабушкой рассказывать внукам о своих достижениях, наверное, тогда буду этим гордиться. «Присутствует усталость, которая накопилась за все эти долгие этапы». Домрачева – о завершении сезона 2017/2018 года Экскурсия по Дворцу Независимости, как эпиграф церемонии награждения, настраивает гостей на особый, торжественный лад.

Юлия Бешанова, СТВ:

Каждый зал здесь хранит свои истории. Резиденция пустует редко: встречи на высшем уровне, саммиты, переговоры, совещания с участием главы государства. Но все это великолепие и величие не только для вип-персон. Резиденция открыта для посетителей. Не просто прикоснуться к мировым событиям, стать их частью. Каминный зал для Президента один из любимых. Здесь глава государства часто проводит переговоры с коллегами один на один.

Зал, который сегодня стал для атлетов антуражем одного из самых важных событий, во многом знаковый и для страны, и даже для мировой политики. Именно здесь проходили переговоры «нормандской четверки» в расширенном составе.

Без минуты кавалеры орденов и медалей, спортсмены все так же, как и перед стартами в Пхенчхане, переживают и волнуются. Принимать государственные награды – дело, безусловно, почетное, но и ответственность накладывает немалую.

«Золотая» белорусская четверка: Домрачева – Кривко – Алимбекова – Скардино. На непростой трассе в Пхенчахне в эстафете спортсменки, сделали, казалось бы, невозможное. Буквально вырвали у соперниц золото для Беларуси. Спорт – это идеология. Подобрать другой пример, который так же объединил бы народ, пожалуй, просто невозможно. Тот день, когда наши биатлонистки взошли на пьедестал, стал общенародным праздником. А девчонки – национальными героями.

За спортивный подвиг и награды особые, рядом с олимпийскими медалями – ордена «За личное мужество». До этого момента их вручали исключительно военным, но в положении есть нюанс: награждают и «за самоотверженные поступки, совершенные в экстремальных обстоятельствах». И здесь не поспоришь, экстрима и самоотверженности у спортсменок было с лихвой.

Отдельной строкой в истории не только белорусского, но и мирового спорта уже постолимпийские успехи Домрачевой на этапах Кубка мира. Стремительно, уверенно и даже дерзко она оставила позади именитых соперниц. За победами и поражениями олимпийцев Александр Лукашенко пристально следит. Часто лично встречается со спортсменами. Вникает во все нюансы и проблемы. Ищет причины поражений, радуется триумфу и готов оказывать любую помощь.

Дарья Домрачеве признается: возможность выступать за страну и слышать гимн, стоя на пьедестале, для атлета особая честь.

Дарья Домрачева:

Ожидая передачи заключительного этапа эстафеты в Корее, я впервые настолько сильно почувствовала всю глубину этих слов. Я почувствовала всю страну, которая сейчас находится за моей спиной. Которая наблюдает, верит и самое главное – ждет. Я хочу поблагодарить в первую очередь судьбу за то, что все ожидания миллионов болельщиков, ожидания страны обернулись для нас криками «Ура!»

Настоящие триумфаторы Игр в Корее – наши паралимпийцы. Этим людям особые слова признательности. Они находят в себе силы не забиться в угол, дышать полной грудью и даже выходить за пределы стандартных человеческих возможностей.

Для белорусской сборной это лучшие зимние старты в истории. 12 медалей – четыре золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые. Восьмое место в общем финальном протоколе. Высокая планка, которую сложно будет преодолеть. Глава государства уже не раз восхищался непоказным мужеством спортсменов, назвать которых «с ограниченными возможностями» и язык не поворачивается. Александр Лукашенко болел, пристально следил за стартами и подчеркивал – их бы волю к победе основному составу, Беларусь буквально бы взлетела в медальном зачете.

Дмитрий Лобан – капитан сборной и самый титулованный спортсмен команды: в копилке медали Кубка мира, бронза Ванкувера и две серебряные награды Пхенчхана.

Дмитрий Лобан, призер Паралимпиады в Пхенчхане:

Было на самом деле очень тяжело, так как соперники очень сильные. Но я ставку сделал на две гонки, и, в общем-то, у меня получилось. Я считаю, что отличное выступление. Все показали очень высокий результат.

Но этот длинный путь к пьедесталу видят не все: незрячие биатлонисты и лыжники к победе идут буквально по звукам. Светлана Сахоненко из Южной Кореи привезла больше всех золотых медалей – три из четырех. Спортсменка вполне могла бы штурмовать и олимпийский пьедестал, но подвело зрение. –12, то есть без линз или очков она практически не видит.