«В зале собрались настоящие, мужественные люди». Александр Лукашенко – на встрече с участниками Игр в Пхёнчхане

Новости Беларуси. В течение года-двух в Беларуси будет сделан решительный шаг по созданию условий для подготовки лыжников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 29 марта на встрече с участниками зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2018 года.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В зале собрались настоящие, мужественные люди. На зимних Играх мы были свидетелями ожесточеннейшей борьбы не только на стадионах, но и в судейских кулуарах. Даже в межгосударственных отношениях.

Олимпийское золото в женской эстафете стало для кого-то неожиданностью, но не для нас, не для наших болельщиков. Наши девчонки молодцы – я уже им говорил. Надя, правда, куда-то съехала в то время. Мы встречались с девчатами на биатлонных детских соревнованиях и подробно обсудили ситуацию, которая сложилась тогда, на Олимпиаде. Я думаю, это поспособствовало Даше выиграть, победить на этапах Кубка мира после этого.

Должен сказать тебе, как человек неравнодушный, ко всем нашим спортсменам, что это были победы особые. Мне показалось, что таких у тебя вообще не было в карьере. Они отличались от тех, предыдущих. По одной гонке ты вообще показала характер, как в народе говорят, зверский характер, когда в такую гору – сзади только пыль столбом снежная стояла – как ты обходила их и уходила на финиш. Ну а последняя гонка – масс-старт – это вообще была гроссмейстерская гонка. Может быть, ты не видела, что творилось за спиной, но мы с экрана это всё видели, где буквально до финиша шла огромная масса девушек, и тебе в этой борьбе, очень красивой борьбе – я так и написал, что это была красивая гонка и красивая победа – еще после второго этапа я сказал: тот, кто выиграет в этой гонке, будет настоящей красавицей, потому что гонка была особая – мы это видели.

Особую благодарность хотелось бы выразить нашим паралимпийцам. Вы просто красавцы! Я, например, не мог оторваться от экрана, глядя на все ваши гонки. Я болел за вас не меньше, чем за наших олимпийцев. Тем более что и результат неплохой. Я ждал вас здесь для того, чтобы поздравить вас и вручить вам заслуженные награды.

Для участников мероприятия также была организована экскурсия по Дворцу Независимости.