«Ход коньком»: Специальный репортаж

«И платья режут, и в коньки подбрасывают гвоздики»: как фигуристка Мария Салдакаева тренируется в Пружанах и у Плющенко Брестская область – чемпион по количеству ледовых арен. Шикарные условия – магнит для россиян: летом на катках – аншлаг, столько желающих приехать сюда на сборы. Лёд в шаговой доступности почти в каждом райцентре. Но, так же, как и Маша, заниматься в Пружаны приезжают многие ребята из Бреста и Берёзы. Едут так далеко из-за тренера.

Злата Головейчук, воспитанница Пружанской ДЮСШ №2:

Берём уроки с собой, в дороге делаем. Так что мы уже привыкли, для нас это уже нормально. Такая жизнь у меня. Надо же куда-то свои силы девать.

Ольга Уважаная, тренер-преподаватель Пружанской ДЮСШ №2:

Закончила институт, мне сказали, что здесь будут хорошие условия для работы и я решила рискнуть, и приехать сюда. Успехи есть, но не сказать, что большие. Где-то на уровне маленьких детей – это, наверное, может быть, и хорошо. Но, конечно, хотелось бы получше. Мир, всё-таки, шагнул вперёд, всё равно, мы отстаём.

Яна Шипко, СТВ:

Фигурное катание – спорт, от которого мороз по коже. Фантастически красивый и крайне опасный. За карьерными взлётами – тысячи падений. Сколько знаменитых фигуристов – пожалуй, столько и драматичных историй. Один неверный шаг – и все мечты просто разобьются об лёд. Фигуристы буквально ходят по лезвию. Леденящий звук полозьев об лёд, когда спортсмен заходит на прыжок, заставляет замирать даже перед экраном телевизора.

Яна Шипко:

Фигуристов недаром очень часто сравнивают с космонавтами. Ведь они точно так же преодолевают силу земного притяжения, заходя на прыжок. Вот и мы сейчас попытаемся наглядно показать, каких усилий стоит та лёгкость, с которой фигуристы парят надо льдом.

Как только ноги отрываются от поверхности, «собрать» своё тело невероятно сложно. При многооборотных прыжках фигуриста буквально разрывает инерция. Благо, длятся такие перегрузки не более полсекунды. Подсчитано, что фигуристы в эти доли секунды, выполняя тройные и четверные прыжки, испытывают перегрузки в 10 g. А это даже больше, чем у космонавтов. «Не хватает нам профессионалов»: фигуристы, которых тренирует Жулин, намерены уйти из спорта Татьяна Беляева, в своё время, в Беларусь переехала из Одессы. Она не только тренер, но и мама Юрия. Сохранять беспристрастность непросто. За ребят переживает вдвойне. Пара не раз участвовала в чемпионатах мира и Европы. Но даже чистое катание, особенно в танцевальной дисциплине, не гарантирует высоких оценок. На ТОП-уровне без судейского лобби не обходится.

Татьяна Беляева, тренер РЦОП по ледовым вилам спорта:

Чаще, конечно, сталкиваемся с несправедливостью, к сожалению. Были у нас ситуации, когда ведущие, курирующие нашу пару тренера говорят: «Были бы они из Канады». Были бы совершенно другие, конечно, и оценки, и результаты. Но это, всё равно, не оправдывает ни нас, ни ребят. Уникальные кадры: как фигуристка Татьяна Навка в 90-ые выступала за Беларусь на Олимпиадах Делать ли ставку на приглашённых спортсменов в погоне за сиюминутным результатом или воспитать свою школу – тема скользкая.

Особенно накануне чемпионата Европы в следующем году. Минск выиграл право принимать первенство. И, если за инфраструктуру и организацию волноваться не приходится, то будет ли, за кого болеть на домашнем льду?

Александр Новакович, директор РЦОП по ледовым вилам спорта:

Фигурное катание – у нас очень популярный, красивый вид спорта, несомненно. Но фигурное катание развито на детско-юношеском уровне. Взрослые – к сожалению, наверное, нет специалистов, которые могли бы серьёзно подготовить спортсменов на достойные выступления. Поэтому мы сейчас на распутье. Думаем: либо приглашать специалистов из России, либо на стажировку посылать. «Прихожу домой минут на 20. И дальше сразу еду на каток»: юные фигуристы рассказали, чего им стоят тренировки на льду

Эта, единственная в Беларуси, СДЮШОР по фигурному катанию – сейчас самая оснащённая. Здесь и воспитывается основной резерв для национальной сборной.

Игорь Ролинский, старший тренер СДЮШОР по фигурному катанию:

Конкуренция в мире очень серьёзная, сейчас современные тенденции, развитие. Прогресс в фигурном катании за последние 5-10 лет… Очень большой скачок, в основном, это, конечно, страны, где есть давнишние, большие, серьёзные традиции в развитии этого вида спорта. У нас база, довольно-таки, молодая. 5 лет для вида спорта – это мало. Чтобы вырастить одно поколение, как минимум, требуется 8-10 лет. Когда родители полны решимости, они активно откликаются на объявления об индивидуальных «подкатках». Мы отправились на крытый каток, посмотреть, как же работают такие репетиторы.

Каток – и место свиданий, и тренировок. По аншлагам во время массового катания видно, насколько коньки любимы в нашей стране. Если не фигурные, то хоккейные. В хоккей играет Президент. Наряду с профессионалами, всё больше возможностей для любителей. От Ночной лиги до Рождественского турнира и «Золотой шайбы». А ведь, чем больше такая массовая прослойка любителей спорта, тем выше вероятность найти самородков.

В полной амуниции в Даниле не узнаешь бывшего фигуриста. Мечта о хоккее заставила сменить ледовую стихию. Результат – налицо.

Но настоящий спортсмен синяков не боится. Данила Салов, воспитанник хоккейного клуба «Торнадо»:

Тут надо тренироваться сильно. Потому что, если ты не будешь тренироваться сильно, ты просто будешь слабаком, и всё.

Элегантность фигурного катания Данила быстро позабыл в брутальном хоккее, а вот навыки виртуозного владения коньком пригодились. Иван Ночевной, директор хоккейного клуба «Торнадо»:

Как правило, у фигуристов катание очень красивое, чёткое. Исполнение правильное, у хоккеистов – более грубое: у них взрывы там, скоростные больше, манёвренность. А у фигуристов – переходы, правильная постановка конька. Со спины на лицо. Красивое идёт очень катание. Это, конечно, очень хорошо, когда хоккеист занимается фигурным катанием, бывает даже занимаются с тренером по фигурному катанию, чтобы правильно поставить конёк, в хоккее это потом пригодится.

Пожалуй, если бы не был так любим хоккей в нашей стране, и у фигуристов не было бы столько арен для тренировок. В Республиканском центре олимпийской подготовки на базе «Минск-арены» – наши будущие надежды. Евгений Пузанов, воспитанник РЦОП по ледовым вилам спорта:

Когда мне исполнится 18 лет, как раз, в 2022 году будет Олимпиада. Очень бы там побывать. Ради этого Женя с родителями переехал в Минск из Пружан.

На том же пружанском льду о своём будущем сейчас думает и Маша. А где-то, возможно, только подрастает талантливая смена. Главное – эти юные «звездочки» готовы пойти на многое ради того, чтобы блистать на мировых аренах.