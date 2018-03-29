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«Ход коньком»: Специальный репортаж

29 марта 2018 17:35
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«И платья режут, и в коньки подбрасывают гвоздики»: как фигуристка Мария Салдакаева тренируется в Пружанах и у Плющенко

Брестская область – чемпион по количеству ледовых арен. Шикарные условия – магнит для россиян: летом на катках – аншлаг, столько желающих приехать сюда на сборы. Лёд в шаговой доступности почти в каждом райцентре. Но, так же, как и Маша, заниматься в Пружаны приезжают многие ребята из Бреста и Берёзы.

Едут так далеко из-за тренера.

«Ход коньком»: Специальный репортаж-1

Злата Головейчук, воспитанница Пружанской ДЮСШ №2: 
Берём уроки с собой, в дороге делаем. Так что мы уже привыкли, для нас это уже нормально. Такая жизнь у меня.

Надо же куда-то свои силы девать.

«Ход коньком»: Специальный репортаж-3

Ольга Уважаная, тренер-преподаватель Пружанской ДЮСШ №2:
Закончила институт, мне сказали, что здесь будут хорошие условия для работы и я решила рискнуть, и приехать сюда.

Успехи есть, но не сказать, что большие.

Где-то на уровне маленьких детей – это, наверное, может быть, и хорошо. Но, конечно, хотелось бы получше. Мир, всё-таки, шагнул вперёд, всё равно, мы отстаём.

«Ход коньком»: Специальный репортаж-5

Яна Шипко, СТВ: 
Фигурное катание – спорт, от которого мороз по коже. Фантастически красивый и крайне опасный. За карьерными взлётами – тысячи падений. Сколько знаменитых фигуристов – пожалуй, столько и драматичных историй. Один неверный шаг – и все мечты просто разобьются об лёд. 

Фигуристы буквально ходят по лезвию.

Леденящий звук полозьев об лёд, когда спортсмен заходит на прыжок, заставляет замирать даже перед экраном телевизора.

«Ход коньком»: Специальный репортаж-7

Яна Шипко: 
Фигуристов недаром очень часто сравнивают с космонавтами. Ведь они точно так же преодолевают силу земного притяжения, заходя на прыжок. Вот и мы сейчас попытаемся наглядно показать, каких усилий стоит та лёгкость, с которой фигуристы парят надо льдом.     

«Ход коньком»: Специальный репортаж-9

Как только ноги отрываются от поверхности, «собрать» своё тело невероятно сложно.

При многооборотных прыжках фигуриста буквально разрывает инерция.

Благо, длятся такие перегрузки не более полсекунды. Подсчитано, что фигуристы в эти доли секунды, выполняя тройные и четверные прыжки, испытывают перегрузки в 10 g. А это даже больше, чем у космонавтов.

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Татьяна Беляева, в своё время, в Беларусь переехала из Одессы. Она не только тренер, но и мама Юрия. Сохранять беспристрастность непросто. За ребят переживает вдвойне. Пара не раз участвовала в чемпионатах мира и Европы. Но даже чистое катание, особенно в танцевальной дисциплине, не гарантирует высоких оценок.

На ТОП-уровне без судейского лобби не обходится.      

«Ход коньком»: Специальный репортаж-11

Татьяна Беляева, тренер РЦОП по ледовым вилам спорта:
Чаще, конечно, сталкиваемся с несправедливостью, к сожалению. Были у нас ситуации, когда ведущие, курирующие нашу пару тренера говорят: «Были бы они из Канады». Были бы совершенно другие, конечно, и оценки, и результаты.

Но это, всё равно, не оправдывает ни нас, ни ребят.

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Делать ли ставку на приглашённых спортсменов в погоне за сиюминутным результатом или воспитать свою школу – тема скользкая.

«Ход коньком»: Специальный репортаж-13

Особенно накануне чемпионата Европы в следующем году.

Минск выиграл право принимать первенство. И, если за инфраструктуру и организацию волноваться не приходится, то будет ли, за кого болеть на домашнем льду?

«Ход коньком»: Специальный репортаж-15

Александр Новакович, директор РЦОП по ледовым вилам спорта:
Фигурное катание – у нас очень популярный, красивый вид спорта, несомненно. Но фигурное катание развито на детско-юношеском уровне. Взрослые – к сожалению, наверное, нет специалистов, которые могли бы серьёзно подготовить спортсменов на достойные выступления.

Поэтому мы сейчас на распутье.

Думаем: либо приглашать специалистов из России, либо на стажировку посылать.

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«Ход коньком»: Специальный репортаж-17

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«Ход коньком»: Специальный репортаж-19

Эта, единственная в Беларуси, СДЮШОР по фигурному катанию – сейчас самая оснащённая.

Здесь и воспитывается основной резерв для национальной сборной. 

«Ход коньком»: Специальный репортаж-21

Игорь Ролинский, старший тренер СДЮШОР по фигурному катанию:
Конкуренция в мире очень серьёзная, сейчас современные тенденции, развитие. Прогресс в фигурном катании за последние 5-10 лет… Очень большой скачок, в основном, это, конечно, страны, где есть давнишние, большие, серьёзные традиции в развитии этого вида спорта.

У нас база, довольно-таки, молодая.

5 лет для вида спорта – это мало. Чтобы вырастить одно поколение, как минимум, требуется 8-10 лет.

Когда родители полны решимости, они активно откликаются на объявления об индивидуальных «подкатках». Мы отправились на крытый каток, посмотреть, как же работают такие репетиторы.

«Ход коньком»: Специальный репортаж-23

Каток – и место свиданий, и тренировок.

По аншлагам во время массового катания видно, насколько коньки любимы в нашей стране. Если не фигурные, то хоккейные. В хоккей играет Президент. Наряду с профессионалами, всё больше возможностей для любителей. От Ночной лиги до Рождественского турнира и «Золотой шайбы». А ведь, чем больше такая массовая прослойка любителей спорта, тем выше вероятность найти самородков. 

«Ход коньком»: Специальный репортаж-25

В полной амуниции в Даниле не узнаешь бывшего фигуриста.

Мечта о хоккее заставила сменить ледовую стихию. Результат – налицо.

«Ход коньком»: Специальный репортаж-27

Но настоящий спортсмен синяков не боится.   

Данила Салов, воспитанник хоккейного клуба «Торнадо»:
Тут надо тренироваться сильно. Потому что, если ты не будешь тренироваться сильно, ты просто будешь слабаком, и всё.

«Ход коньком»: Специальный репортаж-29

Элегантность фигурного катания Данила быстро позабыл в брутальном хоккее, а вот навыки виртуозного владения коньком пригодились.   

Иван Ночевной, директор хоккейного клуба «Торнадо»:
Как правило, у фигуристов катание очень красивое, чёткое. Исполнение правильное, у хоккеистов – более грубое: у них взрывы там, скоростные больше, манёвренность. А у фигуристов – переходы, правильная постановка конька. Со спины на лицо.

Красивое идёт очень катание.

Это, конечно, очень хорошо, когда хоккеист занимается фигурным катанием, бывает даже занимаются с тренером по фигурному катанию, чтобы правильно поставить конёк, в хоккее это потом пригодится.

«Ход коньком»: Специальный репортаж-31

Пожалуй, если бы не был так любим хоккей в нашей стране, и у фигуристов не было бы столько арен для тренировок. В Республиканском центре олимпийской подготовки на базе «Минск-арены» – наши будущие надежды.   

Евгений Пузанов, воспитанник РЦОП по ледовым вилам спорта:
Когда мне исполнится 18 лет, как раз, в 2022 году будет Олимпиада. Очень бы там побывать.

Ради этого Женя с родителями переехал в Минск из Пружан.

«Ход коньком»: Специальный репортаж-33

На том же пружанском льду о своём будущем сейчас думает и Маша.

А где-то, возможно, только подрастает талантливая смена.

Главное – эти юные «звездочки» готовы пойти на многое ради того, чтобы блистать на мировых аренах.

«Ход коньком»: Специальный репортаж-35

Они готовы ждать, когда тронется лёд в белорусском фигурном катании, не переставая любить этот спорт.

# Фигурное катание # Евгений Плющенко

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