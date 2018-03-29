«Присутствует усталость, которая накопилась за все эти долгие этапы». Домрачева – о завершении сезона 2017/2018 года

Президент вручил ордена и медали за высокое профессиональное мастерство, выдающиеся спортивные достижения и большой личный вклад в успешное выступление национальных команд.

Новости Беларуси. 29 марта Александр Лукашенко провел встречу с участниками зимних Игр в Пхенчхане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону, герой Беларуси:

Наш сезон закончился буквально пару дней назад, поэтому все-таки еще присутствует усталость, которая накопилась за все эти долгие этапы. Настроение сегодня, конечно, с одной стороны, праздничное, с другой стороны, немного уставшее.

Конечно, это здорово, что тот труд, который мы проделываем в течение сезона, в течение подготовительного сезона, ценится.