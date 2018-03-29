Президент Беларуси вручил награды призёрам Игр-2018

Новости Беларуси. Подготовка лыжников в Беларуси будет поднята на новый уровень. Решительный шаг будет сделан в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом 29 марта заявил Александр Лукашенко на встрече с участниками Игр в Пхенчхане. Глава государства вручил ордена и медали за высокое профессиональное мастерство, выдающиеся спортивные достижения и большой личный вклад в успешное выступление национальных команд.

«В зале собрались настоящие, мужественные люди». Александр Лукашенко – на встрече с участниками Игр в Пхенчхане

Много на встрече говорили о подготовке белорусских атлетов, их взаимодействию с тренерами, звучали различные предложения по улучшению условий для подготовки спортсменов к стартам. Так, к примеру, Александр Лукашенко поручил наладить у нас производство лыжероллеров, лыжных ботинок и ратраков. Нужные условия для тренировок создадут и в регионах. Это не менее важный вопрос.