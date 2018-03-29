Президент Беларуси вручил награды призёрам Игр-2018

Новости Беларуси. Подготовка лыжников в Беларуси будет поднята на новый уровень. Решительный шаг будет сделан в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Подготовка лыжников в Беларуси будет поднята на новый уровень. Решительный шаг будет сделан в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом 29 марта заявил Александр Лукашенко на встрече с участниками Игр в Пхенчхане. Глава государства вручил ордена и медали за высокое профессиональное мастерство, выдающиеся спортивные достижения и большой личный вклад в успешное выступление национальных команд.
«В зале собрались настоящие, мужественные люди». Александр Лукашенко – на встрече с участниками Игр в Пхенчхане
Много на встрече говорили о подготовке белорусских атлетов, их взаимодействию с тренерами, звучали различные предложения по улучшению условий для подготовки спортсменов к стартам. Так, к примеру, Александр Лукашенко поручил наладить у нас производство лыжероллеров, лыжных ботинок и ратраков. Нужные условия для тренировок создадут и в регионах. Это не менее важный вопрос.
Как подчеркнет глава государства, все эти вопросы подробно рассмотрят совсем скоро – по развитию зимних видов спорта готовится совещание.
Президент также обратил внимание: на большие деньги в вопросе финансирования спортивной отрасли рассчитывать не стоит. Оплачиваться достойно будет результат.
На встрече также анализировались выступления наших спортсменов на крупнейших стартах четырехлетия.
Светлана Сахоненко, трехкратная паралимпийская чемпионка по биатлону:
Каждый спортсмен должен выходить на трассу, выходить на любой ковер и так далее – он должен иметь желание, страстное желание победить. Только тогда может получится результат. Для этого, конечно, надо очень много сделать. Это усердная работа, тренировки – это всё.