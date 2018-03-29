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Президент Беларуси вручил награды призёрам Игр-2018

29 марта 2018 13:51
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Новости Беларуси. Подготовка лыжников в Беларуси будет поднята на новый уровень. Решительный шаг будет сделан в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси вручил награды призёрам Игр-2018-1

Президент Беларуси вручил награды призёрам Игр-2018-3

Об этом 29 марта заявил Александр Лукашенко на встрече с участниками Игр в Пхенчхане. Глава государства вручил ордена и медали за высокое профессиональное мастерство, выдающиеся спортивные достижения и большой личный вклад в успешное выступление национальных команд.

«В зале собрались настоящие, мужественные люди». Александр Лукашенко – на встрече с участниками Игр в Пхенчхане

Много на встрече говорили о подготовке белорусских атлетов, их взаимодействию с тренерами, звучали различные предложения по улучшению условий для подготовки спортсменов к стартам. Так, к примеру, Александр Лукашенко поручил наладить у нас производство лыжероллеров, лыжных ботинок и ратраков. Нужные условия для тренировок создадут и в регионах. Это не менее важный вопрос.

Президент Беларуси вручил награды призёрам Игр-2018-6

Президент Беларуси вручил награды призёрам Игр-2018-8

Как подчеркнет глава государства, все эти вопросы подробно рассмотрят совсем скоро – по развитию зимних видов спорта готовится совещание.

Президент также обратил внимание: на большие деньги в вопросе финансирования спортивной отрасли рассчитывать не стоит. Оплачиваться достойно будет результат.

На встрече также анализировались выступления наших спортсменов на крупнейших стартах четырехлетия.

Президент Беларуси вручил награды призёрам Игр-2018-11

Светлана Сахоненко, трехкратная паралимпийская чемпионка по биатлону:
Каждый спортсмен должен выходить на трассу, выходить на любой ковер и так далее – он должен иметь желание, страстное желание победить. Только тогда может получится результат. Для этого, конечно, надо очень много сделать. Это усердная работа, тренировки – это всё.

Президент Беларуси вручил награды призёрам Игр-2018-14

# Александр Лукашенко # Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018 # Светлана Сахоненко

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