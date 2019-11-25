Наталья Цилинская: «Зависимость осталась, конечно, от побед. Но я теперь пытаюсь её реализовать через своих спортсменов»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Вы возглавляете Федерацию, Республиканский центр по подготовке спортсменов. А как же сам спорт, как же этот адреналин?

Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:

Во! Выше крыши! Потому что жизнь же штука такая, это же спорт. У кого-то он просто более грациозный, а у кого-то всё на скорости. Поэтому если ты не расслабляешься, не останавливаешься, то адреналина хватает. Каждый день и на каждом шагу вне зависимости – в спорте ты непосредственно или нет. Зависимость осталась, конечно, от побед. Но я теперь пытаюсь её реализовать через своих спортсменов. Потому что хочется, чтобы спорт выигрывал.