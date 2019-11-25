Наталья Цилинская: «Зависимость осталась, конечно, от побед. Но я теперь пытаюсь её реализовать через своих спортсменов»

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы возглавляете Федерацию, Республиканский центр по подготовке спортсменов. А как же сам спорт, как же этот адреналин?
Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы возглавляете Федерацию, Республиканский центр по подготовке спортсменов. А как же сам спорт, как же этот адреналин?
Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:
Во! Выше крыши! Потому что жизнь же штука такая, это же спорт. У кого-то он просто более грациозный, а у кого-то всё на скорости. Поэтому если ты не расслабляешься, не останавливаешься, то адреналина хватает. Каждый день и на каждом шагу вне зависимости – в спорте ты непосредственно или нет. Зависимость осталась, конечно, от побед. Но я теперь пытаюсь её реализовать через своих спортсменов. Потому что хочется, чтобы спорт выигрывал.
Я когда выходила на старт, меня никогда не устраивало никакое место, кроме первого. И хочется, я тоже пытаюсь добиться от своих спортсменов.