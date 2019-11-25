«Динамо-Брест» – чемпион Беларуси по футболу. Вот как Диего Марадона поздравил команду

Новости Беларуси. Брестское «Динамо» празднует победу в чемпионате Беларуси по футболу. Накануне команда обыграла «Витебск» со счетом 1:0. Таким образом прервалась многолетняя победная серия борисовского БАТЭ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С первым чемпионством футбольный клуб «Динамо-Брест» поздравил легенда мирового футбола Диего Марадона.

Диего Марадона:

Я очень рад поздравить игроков, болельщиков, менеджеров и тренерский штаб «Динамо-Брест» с сегодняшним первенством в белорусской лиге.

Напомним, в мае 2018 года Марадона стал председателем правления брестского «Динамо» и даже посетил один из матчей команды.