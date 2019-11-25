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«Динамо-Брест» – чемпион Беларуси по футболу. Вот как Диего Марадона поздравил команду

25 ноября 2019 11:34
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Новости Беларуси. Брестское «Динамо» празднует победу в чемпионате Беларуси по футболу. Накануне команда обыграла «Витебск» со счетом 1:0. Таким образом прервалась многолетняя победная серия борисовского БАТЭ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил коллектив ФК «Динамо-Брест» с завоеванием золотых медалей чемпионата Беларуси

«Динамо-Брест» – чемпион Беларуси по футболу. Вот как Диего Марадона поздравил команду-1

«Динамо-Брест» – чемпион Беларуси по футболу. Вот как Диего Марадона поздравил команду-3

С первым чемпионством футбольный клуб «Динамо-Брест» поздравил легенда мирового футбола Диего Марадона.

 

Диего Марадона:
Я очень рад поздравить игроков, болельщиков, менеджеров и тренерский штаб «Динамо-Брест» с сегодняшним первенством в белорусской лиге.

Напомним, в мае 2018 года Марадона стал председателем правления брестского «Динамо» и даже посетил один из матчей команды.

«Динамо-Брест» – чемпион Беларуси по футболу. Вот как Диего Марадона поздравил команду-6

«Динамо-Брест» – чемпион Беларуси по футболу. Вот как Диего Марадона поздравил команду-8

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# Футбол Беларуси # Диего Марадона # Фотофакт

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