Александр Лукашенко поздравил коллектив ФК «Динамо-Брест» с завоеванием золотых медалей чемпионата Беларуси

Новости Беларуси. Брестское «Динамо» празднует победу в чемпионате Беларуси по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне команда обыграла «Витебск» со счетом 1:0. Таким образом прервалась многолетняя победная серия борисовского БАТЭ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За короткое время в Бресте создана отличная команда, которая составила реальную конкуренцию лидерам белорусского футбола, привнесла в чемпионат новые идеи и яркие эмоции. Благодаря профессиональному подходу вы смогли без государственного финансирования уверенно стать на ноги, покорить сердца многочисленных болельщиков, до отказа заполняющих трибуны спорткомплекса «Брестский».

Вы доказали, что мечты становятся реальностью, а цель достижима, если двигаться к ней настойчиво и решительно.

Он выразил пожелание, чтобы успех команды из города над Бугом послужил примером для других клубов и дал новый импульс развитию футбола.

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