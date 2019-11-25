Александр Лукашенко поздравил коллектив ФК «Динамо-Брест» с завоеванием золотых медалей чемпионата Беларуси

Новости Беларуси. Брестское «Динамо» празднует победу в чемпионате Беларуси по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне команда обыграла «Витебск» со счетом 1:0. Таким образом прервалась многолетняя победная серия борисовского БАТЭ.
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Коллектив футбольного клуба «Динамо-Брест» поздравил Президент Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За короткое время в Бресте создана отличная команда, которая составила реальную конкуренцию лидерам белорусского футбола, привнесла в чемпионат новые идеи и яркие эмоции. Благодаря профессиональному подходу вы смогли без государственного финансирования уверенно стать на ноги, покорить сердца многочисленных болельщиков, до отказа заполняющих трибуны спорткомплекса «Брестский».
Вы доказали, что мечты становятся реальностью, а цель достижима, если двигаться к ней настойчиво и решительно.
Он выразил пожелание, чтобы успех команды из города над Бугом послужил примером для других клубов и дал новый импульс развитию футбола.
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