«Сначала я не понимала, как быть с этой клюшкой». Как девочки играют в хоккей в Беларуси

Три отважные спортсменки занимаются не танцами и даже не фигурным катанием. На главных ледовых аренах столицы уже больше года они без страха гоняют в хоккей наравне с мальчишками. И знают секрет, как покорить неуловимую шайбу.

Мы заглянули за кулисы хоккейной площадки и узнали, как девочки готовятся к пируэтам на льду. Дарья Колончук, хоккеистка:

Форма на самом деле очень легкая, все почему-то говорят, что она тяжелая, в ней кататься несложно, ее одевать только долго.

Анна Колончук, хоккеистка:

Сначала я даже не понимала, вот как можно быть с этой клюшкой – это так легко на самом деле.

Каждая тренировка уникальна и проходит по особому сценарию. Поэтому как минимум час три раза в неделю девочки уделяют любимой игре. Забитой шайбы мало, тут важна техника. Один пропуск и ты уже сильно отстаешь от других членов команды. Сила, скорость, быстрая реакция – главные помощники на арене. Но несмотря на большие физические нагрузки, эти юные звезды могут дать фору на льду любому парню.

Хоккеист:

Они тоже умеют хорошо играть в хоккей, иногда чуть-чуть забывают и делают ошибки, но мы им всегда помогаем и все объясняем.

Родители девчонок рассказывают, что тяга ко льду у них появилась еще в раннем детстве, а вот мечта о забитой шайбе чуть позже. Просто кружиться на занятиях по фигурному катанию стало не интересно, а вот хоккей привлек динамичностью и азартом. Дарья Колончук, мама Дарьи и Анны Колончук:

Я очень позитивно отнеслась, что две мои девчонки приобщились к хоккею. Они уже попробовали и сыграли в чемпионате, участвуют в товарищеских играх, и я вижу, что девочкам это нравится. Юлия Можар, мама Анастасии Можар:

Старший брат занимается хоккеем, она с рождения была на его тренировках. Женской команды не было, поэтому мы ее отговорили, а потом на игре она увидела девочку и сказала: «Вы меня обманываете, девочки тоже играют в хоккей». Она борец и не боится. Она с трех лет каталась на роликах с клюшкой.

Многие говорят, что не женское это дело – хоккей, но наши маленькие спортсменки думают иначе. Главное – заниматься любимым делом, и тогда тебе покорятся все высоты. Анастасия Можар, хоккеистка:

Больше надо кататься и развиваться.

Анна Колончук:

Если девочки хотят играть в хоккей, то им можно играть в хоккей. Главное – хорошо работать в команде, а не самим все тащить, потому что команда тогда может проиграть.

Дарья Колончук:

Многие люди считают, что в хоккее нужно просто забить шайбу, бежать со всей силы, а нужно еще понять, что где-то нужно дать пас. Хоккей будет интересным для девочек, и я советую туда пойти.