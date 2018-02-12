«Нам надо остановить их именно в быстром прорыве». Лихтарович – о тактике игры с командой Польши 14 февраля

Новости Беларуси. Сборная Беларуси уступила команде Турции в матче отборочного турнира к женскому чемпионату Европы по баскетболу, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» отвечает Татьяна Лихтарович, игрок национальной сборной по баскетболу, атакующая защитница команды.

Сделали ли игроки вашей команды выводы после игры с Турцией? Как вы готовитесь к игре со сборной Польши?

Татьяна Лихтарович, игрок национальной сборной по баскетболу, атакующая защитница команды:

Думаю, каждый для себя сделал какие-то выводы. Работа над ошибками будет проведена.

Это будет больше бросковая тренировка. Работа над защитой, разборы комбинаций.

В игре с командой Польши на какие аспекты стоит обратить внимание?

Татьяна Лихтарович:

У них очень быстрые защитники. Нам надо остановить их именно в быстром прорыве. Команда у них очень высокая, поэтому нам будет тяжеловато в этом плане в защите. Просто нам надо будет остановить быстрый прорыв. Будет интересная игра.