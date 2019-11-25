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Наталья Цилинская: «3 часа депрессии, и я в строю. Можно и поплакать. Из женщины со слезами выходит яд»

25 ноября 2019 11:54
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Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы создаёте впечатление сильной, волевой женщины, которая взвалила на себя какие-то обязательства, и вот тащит, тащит и тащит. До конца, до победы. А бывают моменты, когда Вы становитесь слабой или Вам хочется стать слабой, и просто поплакать?

Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:
Да. Бывают.

Вадим Щеглов:
И что делаете тогда?

Наталья Цилинская: «3 часа депрессии, и я в строю. Можно и поплакать. Из женщины со слезами выходит яд» -1

Наталья Цилинская:
3 часа депрессии, и я в строю. Ну, конечно, можно и поплакать. Во-первых, из женщины со слезами выходит яд. Поэтому женщины живут дольше мужчин. Потому что мы плачем. Поэтому, конечно я, как любая женщина, могу поплакать. Я, вообще, очень сентиментальна на самом деле. Я всегда плачу, когда смотрю какой-то трогательный фильм или читаю книгу.

А так, бывает, тоже накатит – ну, пойду, поплачу. И всё: поплакала, и дальше взвалила, и поехали.

# Женщины Беларуси # Наталья Цилинская

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