Губерниев о прогнозах на ОИ-2018: «Cитуация с ветром непредсказуемая. Победить может кто-то очень неожиданный»

10 февраля – важный день для наших атлетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шорт-трек, конькобежный спорт и биатлон. В этих видах за пьедестал поборются представители Беларуси.

Конечно, главные медальные надежды связаны с нашими стреляющими лыжницами. В эти минуты они готовятся выйти на дистанцию. Обогнать соперниц попытаются пятеро биатлонисток, в том числе трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева и бронзовый призер Олимпиады Надежда Скардино. Погода в Пхенчхане сегодня ветреная. Поэтому делать ставки не берутся даже профессионалы.