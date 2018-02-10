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Губерниев о прогнозах на ОИ-2018: «Cитуация с ветром непредсказуемая. Победить может кто-то очень неожиданный»

10 февраля 2018 11:52
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10 февраля – важный день для наших атлетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шорт-трек, конькобежный спорт и биатлон. В этих видах за пьедестал поборются представители Беларуси.

Конечно, главные медальные надежды связаны с нашими стреляющими лыжницами. В эти минуты они готовятся выйти на дистанцию. Обогнать соперниц попытаются пятеро биатлонисток, в том числе трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева и бронзовый призер Олимпиады Надежда Скардино. Погода в Пхенчхане сегодня ветреная. Поэтому делать ставки не берутся даже профессионалы.

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Губерниев о прогнозах на ОИ-2018: «Cитуация с ветром непредсказуемая. Победить может кто-то очень неожиданный»-1

Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор (Россия):
Я всегда говорю, что есть олимпийские боги, а есть олимпийские дьяволы. Поэтому дьявольщина сегодня в хорошем, здоровом смысле слова вмешается в распределение наград в женском спринте.

Я искренне буду болеть за Кайшеву и Акимову до последнего патрона. Безусловно, буду огромных удач желать и Насте Кузьминой, и, конечно, Дарье Домрачевой. Потому что такая ситуация с ветром очень непредсказуемая. Сегодня победить если не любой может, но, во всяком случае, кто-то очень неожиданный. Мы знаем, что на Олимпиадах неожиданности бывают. Поэтому простите меня, спортсмены! Да здравствует ветер на биатлоне! А ветер биатлона, как известно, гонит нас вперед.

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# Фотофакт # Дмитрий Губерниев # Зимняя Олимпиада – 2018

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