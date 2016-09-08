Российский флаг у белорусской паралимпийской делегации: реакция соцсетей и мнение Губерниева

Новости Беларуси. В Рио-де-Жанейро этой ночью открылись Паралимпийские игры. Торжественная церемония состоялась на знаменитом стадионе «Маракана». В составе участников и белорусская сборная. Нашу страну представляют 20 атлетов. За время выступления на главных стартах четырехлетия наши паралимпийцы завоевали 124 медали, 39 из них золотые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2016 году в играх примут участие 160 стран, правда, в этот список не вошли представители России. Сборную в полном составе отстранили от соревнований. В знак солидарности с российскими спортсменами один из представителей белорусской делегации на церемонии открытия нес российский флаг, что тут же вызвало большой резонанс. Первыми отреагировали социальные сети.

Пользователь Olga Shturlene:

«Несмотря на запреты, белорусские атлеты пронесли российский триколор! Спасибо, братья! Горжусь тобою, Беларусь! Победы вам​​».

Пользователь Natali_58:

«Вот это - поступок! Браво! Конечно, он ситуацию не поменяет, но смелость впечатляет. Спасибо Беларусь!»

Пользователь Любовь Белова:

«Дорогие наши братья и сестры белорусы - большое Вам спасибо!!!! Вы настоящие наши друзья!»

Пользователь Chuckie Larnuss:

«Отлично сделано, Беларусь. Избавьте спорт от политики. С российской командой обошлись ужасно»

Позже тему подхватили в СМИ. А вот как отреагировал на решение белорусской делегации известный российский комментатор Дмитрий Губерниев.

Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор (Россия):

Я безмерно благодарен, это мужественный поступок. Я тронут просто до глубины души. Это очень здорово, что частично российских паралимпийцев, вот эта частичка духа нашего присутствовала в Рио именно благодаря белорусской команде.