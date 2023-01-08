Наши биатлонисты сейчас в ударе. Вот почему полезно соревноваться против россиян
Новости Беларуси. «Раубичи» вновь открыл свои двери для спортсменов. На этот раз первый серьезный старт зимнего сезона в Беларуси провели лыжники. Они определяли сильнейших в рамках национального первенства. А до этого земляки выступали в России, сообщили в рубрике «Спортаймер» программы «Неделя» на СТВ.
С учетом того что наша сборная сильно обновила состав, опыт борьбы против топовых атлетов помогает совершенствовать навыки. А совместная работа с россиянами не планирует останавливаться.
«Национальная команда у нас в этом году обновилась». В «Раубичах» стартовал ЧБ по лыжным гонкам.
Одна из молодых лыжниц, защищающих цвета белорусского флага, Анна Мачехина. Девушка выступает среди юниоров, но уже попала в состав национальной команды. На чемпионате страны равных ей не было. Впереди – старты за рубежом. Сейчас сборная готовится принять участие в Кубке России. А возможность побороться против таких сильных соперников, как российская дружина, радует всех спортсменов.
Анна Мачехина, спортсменка сборной Беларуси по лыжным гонкам:
У них очень большая конкуренция, и это способствует результату. Спартакиада России будет, главные старты, еще взрослый чемпионат России, тоже будет отбираться.
Артем Холод, спортсмен сборной Беларуси по лыжным гонкам:
Безусловно, мы вместе с ними выступаем, набираем все лучше и лучше скорость, так как у них уровень чуть повыше, с ними соревноваться интересно. Нужно показывать хорошие скорости, хорошие результаты для дальнейших стартов. Набирать спортивные кондиции, чтобы соревноваться на хорошем уровне.
К слову, совсем скоро «Раубичи» примут еще один старт. На этот раз международный. Сразу два этапа Кубка Содружества по биатлону пройдут в Беларуси в конце января. А перед ними у стреляющих лыжников состоится еще один турнир – Кубок страны. И даже сейчас спортсмены не прохлаждаются. Всем известно: лучшая тренировка – это соревнования. Так решил и биатлонист Роман Елетнов. Отложив винтовку, он выступил на национальном первенстве по лыжным гонкам. И стал чемпионом.
Роман Елетнов о победе на ЧБ по лыжным гонкам: отдал все силы, трасса тяжелая, дает о себе знать.
Андрей Коваленко, заместитель председателя Белорусской федерации лыжных гонок:
Биатлон сегодня имеет немножко лучшие результаты, чем лыжные гонки, поэтому мы всегда приветствуем, когда к нам приезжают гости: россияне или наши друзья, коллеги биатлонисты. Сегодня биатлонисты очень быстры и для нас это только плюс.
Действительно, наши биатлонисты сейчас в ударе. Уровень конкуренции на Кубке Содружества серьезен. Но и в такой борьбе белорусы не теряются и стабильно добираются до пьедесталов. А совсем недавно порадовать медалями смогли не только лидеры команды. Спортсмены также отмечают пользу от соревнований против россиян.
Роман Елетнов, спортсмен сборной Беларуси по лыжным гонкам:
Парни, молодежь, подросли все, и в российской команде появились новые имена. Поэтому конкуренция есть здоровая. Здорово!
Но и лыжники на чемпионатах не собираются играть роль статистов. Сборная обновилась и активно готовится к предстоящим турнирам. Впереди упорная работа на тренировках и множество стартов как в Беларуси, так и за рубежом. А борьба против сильных оппонентов сделает сильнее и нас.
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