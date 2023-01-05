Роман Елётнов о победе на ЧБ по лыжным гонкам: отдал все силы, трасса тяжёлая даёт о себе знать

Новости Беларуси. В спортивном комплексе «Раубичи» продолжается чемпионат Беларуси по лыжным гонкам. Во второй соревновательный день сильнейших определяли в индивидуальных забегах вольным стилем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В женском первенстве уверенную победу завоевала Анна Королева. Среди юниоров на первую ступень пьедестала почета поднялись Анна Мачехина и Алексей Губенко. А мужская гонка преподнесла сюрпризы. Отложив винтовку в сторону, обогнал всех лыжников и отпраздновал викторию биатлонист Роман Елетнов.

Роман Елетнов, чемпион Беларуси по лыжным гонкам:

Трасса тяжелая, пришлось очень здорово поработать, отдал все силы. На последних кругах уже чувствовалось, что трасса тяжелая дает о себе знать. Поэтому гонка выдалась тяжелой. Нет никакого преимущества, все равны, тренируются одинаково, просто сейчас кто-то готов немножко лучше, кто-то хуже.

Андрей Коваленко, заместитель председателя Белорусской федерации лыжных гонок:

Сложные погодные условия, очень тяжелая трасса. Конечно, сложнее стало и тренерам, и сервисменам готовить инвентарь. Условия для всех равные. Биатлонисты регулярно у нас участвуют, у нас чемпионат носит статус открытого, поэтому мы всех приглашаем, заодно и конкуренцию хорошую составляют нашим лыжникам. Сегодня биатлонисты очень быстры, и для нас это только плюс. Поэтому то, что они у нас участвуют, мы всегда приветствуем.