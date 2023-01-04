«Национальная команда у нас в этом году обновилась». В «Раубичах» стартовал ЧБ по лыжным гонкам

В первый соревновательный день победителей определяли в спринте. По итогам мужской гонки равных не было Егору Шпунтову. Среди женщин первое место завоевала Анастасия Кириллова. Выходили на старт и юные лыжники. В юниорских забегах чемпионами стали Михаил Морозов и Анна Мачехина. Совсем недавно наши атлеты соревновались в России. А борьба против сильных соперников помогает нам совершенствоваться.

Андрей Коваленко, заместитель председателя Белорусской федерации лыжных гонок:

Национальная команда у нас в этом году обновилась практически на 90 %. Ее основу составляют вчерашние (да еще и сегодняшние) юниоры. Поэтому у них задача набираться опыта и соревноваться с сильнейшими. У нас подписан меморандум о сотрудничестве, и наши на протяжении ноября-декабря принимали участие в очень многих российских стартах. В Кубке России, в первенстве России. В России очень серьезная конкуренция, и нам есть куда расти. Мы видим, где мы недорабатываем. Поэтому однозначно конкуренция, она же никому не помешала.