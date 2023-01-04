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«Национальная команда у нас в этом году обновилась». В «Раубичах» стартовал ЧБ по лыжным гонкам

04 января 2023 14:14
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Новости Беларуси. В спортивном комплексе «Раубичи» стартовал чемпионат Беларуси по лыжным гонкам, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Данный турнир стал первым этапом национального первенства. А участие в нем принимают сильнейшие спортсмены со всей страны.

«Национальная команда у нас в этом году обновилась». В «Раубичах» стартовал ЧБ по лыжным гонкам-1

В первый соревновательный день победителей определяли в спринте. По итогам мужской гонки равных не было Егору Шпунтову. Среди женщин первое место завоевала Анастасия Кириллова. Выходили на старт и юные лыжники. В юниорских забегах чемпионами стали Михаил Морозов и Анна Мачехина. Совсем недавно наши атлеты соревновались в России. А борьба против сильных соперников помогает нам совершенствоваться.

«Национальная команда у нас в этом году обновилась». В «Раубичах» стартовал ЧБ по лыжным гонкам-4

Андрей Коваленко, заместитель председателя Белорусской федерации лыжных гонок:
Национальная команда у нас в этом году обновилась практически на 90 %. Ее основу составляют вчерашние (да еще и сегодняшние) юниоры. Поэтому у них задача набираться опыта и соревноваться с сильнейшими. У нас подписан меморандум о сотрудничестве, и наши на протяжении ноября-декабря принимали участие в очень многих российских стартах. В Кубке России, в первенстве России. В России очень серьезная конкуренция, и нам есть куда расти. Мы видим, где мы недорабатываем. Поэтому однозначно конкуренция, она же никому не помешала.

«Национальная команда у нас в этом году обновилась». В «Раубичах» стартовал ЧБ по лыжным гонкам-7

Турнир продолжится в четверг, 5 января. В этот день станут известны чемпионы Беларуси в индивидуальных гонках вольным стилем. А завершится первый этап соревнований 7 января.

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# Спортивные соревнования # Андрей Коваленко # Егор Шпунтов # Анастасия Кириллова # Михаил Морозов # Анна Мачехина # Фотофакт

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