«Фристайл – это моя жизнь». Как белорусские фристайлисты переживают спортивные санкции?

Парить в воздухе можно и по-спортивному. Белорусский фристайл – медальный вид. На Олимпийских играх белорусские воздушные виртуозы каждое четырехлетие радуют своих болельщиков и страну, рассказали в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. В чем секрет побед наших ребят, узнавала Светлана Андралович.

Светлана Андралович, корреспондент:

Набрать скорость, покорить воздух сложным элементом и эффектно приземлиться. Все это один из самых зрелищных видов спорта – фристайл. Как готовят чемпионов? Что стоит за каждым филигранным движением атлета? И кто они, люди, которые и на земле, и в воздухе.

Один из самых молодых зимних олимпийских видов спорта – яркий и красивый, но вместе с тем экстремальный. От каждого элемента спортсмена захватывает дух. Поэтому еще более почетно, что белорусская школа фристайла – одна из сильнейших в мире. А начиная с 1994 года и по настоящее время, отечественными атлетами на официальных международных соревнованиях различного масштаба завоевано более 550 медалей. Среди белорусов четыре олимпийских чемпиона. Эти победы, несомненно, навсегда вписаны в нашу летопись. Но работа не останавливается, каждый день тренеры, атлеты и функционеры продолжают трудиться, чтобы приумножать результат.

Александр Пенигин, председатель Белорусской федерации фристайла:

Тот уровень спортивных результатов, достижений наших спортсменов на международной спортивной арене стараемся поддерживать. Это самый важный аспект. Для этого государство делает очень много в лице Министерства спорта. Реализуются программы подготовки национальной команды, юниорской сборной. Также совсем недавно прошла модернизация объекта в «Раубичах». Реализованы самые современные моменты, склон сейчас является уникальным по технической начинке.

Конечно, время диктует свои условия и отсутствие международных стартов вносит коррективы в планы тренеров и спортсменов. Но разве можно как-то сломить людей, которые научились парить в воздухе и уверенно приземляться.

Михаил Курлович, старший тренер национальной команды по фристайлу:

Мы используем эту возможность для улучшения нашей техники и наверстывания чего-то даже упущенного. Делаем большой уклон на базу, на классику. Занимаемся чисткой программ. Со многими спортсменами мы впервые осваиваем прыжки, потому что сейчас ритм позволяет уделить этому внимание. Поэтому делаем очень-очень большой вклад в будущее. Сотрудничество на уровне федераций продолжается. А многолетние связи становятся крепче.

Александр Пенигин:

Наши спортсмены и тренеры, я как руководитель федерации постоянно контактируем с нашими международными коллегами, на уровне спортсменов хорошие контакты со странами Швейцарии, Украины, США, Канады и так далее. На уровне федераций хорошее взаимодействие, на уровне лыжного союза и федерации фристайла, а также Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Тренерские контакты очень великолепные. Та дружба многолетняя никуда не делась. Поэтому мы рассчитываем, что эти события закончатся и мы будем полноценно участвовать в международных соревнованиях самого крупного масштаба.

Сегодня наша национальная команда по фристайлу значительно обновилась и омолодилась. Компанию титулованным спортсменам Анне Гуськовой, Павлу Дику и Станиславу Гладченко составляют те, у кого самые яркие победы еще впереди. Среди них и Игорь Дребенков. Атлет признается, что примером для него стала сестра, а в шесть лет он и сам пришел в зал. И, по правде говоря, по блеску глаз и той энергии, которую излучает спортсмен рассказывая о своем деле, становится ясно: этот выбор был неслучайным.

Игорь Дребенков, фристайлист:

Я закалял, воспитывал. Многое приходилось преодолевать одному, отказываться от тех повседневных вещей, которыми занимаются ребята без спорта. Мы – целый мир, у нас он свой, отдельный, в котором мы живем и соревнуемся. Мне все равно, с кем соревноваться, мне нужно время и место.

Мир спортсменов-фристайлистов, несомненно, особенный и интересный. Глядя на экстремальные прыжки, у обывателя складывается впечатление, что это опасно и крайне рискованно. Не без этого, как и в любом спорте. Но с каждым годом популярность этого зрелищного вида растет, улучшается материально-техническая база для подготовки в летнее и зимнее время, а ребята получают многоступенчатую и высококлассную подготовку.

Александр Пенигин:

Имеются все условия: это и прыжки на воду, и тренажерные залы, и хореографические залы, батутный зал. Мы самодостаточные в этом вопросе в части летней подготовки. Конечно, есть вопросы в переходе на снег. Перестроили нашу подготовку и совсем скоро отправляемся на соревнования и тренировки в Российскую Федерацию.

Белорусская школа фристайла уже заявила о себе на весь мир. Но останавливаться на этом никто не собирается, потому что за каждым пьедесталом стоит ежедневный труд спортсменов, тренеров и функционеров. Если спросить у каждого из них, что для вас фристайл, после короткой паузы всегда будет главное – «для меня это жизнь!».

Это, в первую очередь, жизнь.

Михаил Курлович:

Это вся моя жизнь.

Игорь Дребенков:

Фристайл – это моя жизнь, мое дело.