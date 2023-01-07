Хоккей. Минское «Динамо» закрыла дальневосточную серию поражением от «Сибири»

Хоккеисты минского «Динамо» провели в Новосибирске заключительный поединок дальневосточной серии. Соперник «зубров» не позволил нашей дружине на победной ноте завершить это турне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда «Сибирь» открыла счет на 7-й минуте – большинство реализовал Егор Аланов. Наши хоккеисты усилиями Дмитрия Соколова отыгрались на старте второй 20-минутки. В третьем периоде матча соперники благополучно обменялись голами. И игра перешла в овертайм, в котором Илья Морозов результативным броском принес победу хозяевам площадки. 3:2 – в овертайме победила «Сибирь». Таким образом, в этой выездной серии белорусская дружина набрала 5 очков из 6 возможных. Команда Крэйга Вудкрофта сейчас находится в зоне плей-офф – занимает 8-е место Западной конференции. В первом матче домашней серии, которая стартует 11 января, динамовцы примут «Куньлунь».