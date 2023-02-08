Оргкомитет Олимпиады в Париже представил визуальное оформление летних Игр

Организационный комитет Парижа-2024 представил визуальное оформление летней Олимпиады и пиктограммы 62-х видов спорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Они сочетают в себе французское изящество, смелую новую эстетику и богатый символизм мощеных улиц столицы. Стиль строится на использовании ярких цветов – синего, красного, зеленого и фиолетового.