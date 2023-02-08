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Оргкомитет Олимпиады в Париже представил визуальное оформление летних Игр

08 февраля 2023 19:08
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Организационный комитет Парижа-2024 представил визуальное оформление летней Олимпиады и пиктограммы 62-х видов спорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Оргкомитет Олимпиады в Париже представил визуальное оформление летних Игр-1

Они сочетают в себе французское изящество, смелую новую эстетику и богатый символизм мощеных улиц столицы. Стиль строится на использовании ярких цветов – синего, красного, зеленого и фиолетового.

Оргкомитет Олимпиады в Париже представил визуальное оформление летних Игр-4

Они воплощают девиз старта: «Широко открытые Игры».

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# Олимпиада 2024 # Фотофакт

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