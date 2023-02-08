Егор Сидоров забросил 30-ю шайбу в сезоне WHL

В Западной хоккейной лиге Канады и без того внушительные личные показатели продолжает обновлять наш Егор Сидоров. Форвард «Саскатуна» отличился уже в седьмом матче подряд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На сей раз белорус забил шайбу. Также он исполнил еще четыре броска в створ и завершил поединок с показателем полезности +2. На данный момент в 38 матчах сезона хоккеист набрал 53 бомбардирских балла. С 30 голами нападающий делит 8-9-е места в споре лучших снайперов всей лиги. А его коэффициент «плюс-минус» завораживает: +19.