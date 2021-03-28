«Нам придётся непросто». Василиса Марзалюк об Олимпиаде-2021, белорусской форме и о том, есть ли политике место в спорте

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя» на СТВ неоднократная медалистка чемпионатов мира по борьбе Василиса Марзалюк. Игорь Позняк, СТВ:

В гостях у программы «Неделя» Василиса Марзалюк, которая уж точно теперь едет в Токио. Василиса, эта приятная для вас и для всех нас новость где вас застала?

Василиса Марзалюк, неоднократная медалистка чемпионатов мира по борьбе:

19-го числа мы боролись в Будапеште, и там мне удалось выйти в финал и получить заветную лицензию. Игорь Позняк:

Немножечко забегая вперед нашего разговора: во время той самой борьбы, учитывая ваше недавнее интервью нашей же программе (ноябрьское, кажется, или декабрьское), вы чувствовали какое-то предвзятое отношение к себе, к своим коллегам? Василиса Марзалюк: «Моя позиция – отвести спорт от политики». Большое интервью «Бывает предвзятое судейство, но оно, понятное дело, в той стране, в которой проводится» Василиса Марзалюк:

Я вообще не чувствовала никакого предвзятого отношения. Единственное, что соревнования проходили в Будапеште, моя первая соперница была венгерка, и, естественно, я чувствовала за собой большую ответственность, так как предыдущий раз я ей проиграла. И у нас бывает предвзятое судейство, но оно, понятное дело, в той стране, в которой проводится, обычно так и происходит. Поэтому я серьезно настраивалась. Никаких остальных моментов непонятных в наших соревнованиях не было.

Игорь Позняк:

На неделе презентовали нашу олимпийскую форму. Ее особенность в том, что она впервые полностью, до нитки буквально, сделана в Беларуси. Сама по себе форма для спортсмена – это что-то значит? Чувства в сердце срабатывают или это просто форма? Об олимпийской форме спортсменов: классное решение. Думаю, многие ее будут носить и после Игр Василиса Марзалюк:

На самом деле я думаю, наших спортсменов не так часто радуют хорошей формой, поэтому всегда олимпийская форма имеет огромное значение. И даже если спортсмен не отобрался на Олимпиаду, он все равно ищет способы потом получить для себя эту форму: у кого-то купить или чтобы кто-то подарил. Поэтому всегда хочется обладать. Это тоже своего образа трофей, потому что девиз Олимпийских игр – это не только «быстрее, выше, сильнее», но и также «главное – не победа, а участие». Конечно, я такого принципа не придерживаюсь, но все-таки некоторые так думают. Игорь Позняк:

Давайте разберем то, что предлагается сейчас. Это сочетание цветов: синий, белый и, даже не знаю, как сформулировать, – мятный что ли. Вот вам как? Женский взгляд и спортивный взгляд.

Василиса Марзалюк:

Во-первых, синий цвет универсальный для меня. Мне кажется, это классное решение. Я так вижу, что в светлых костюмах есть спереди узор «слуцкие пояса» (наша белорусская символика), присутствует где-то аист как определение нашей национальной… Игорь Позняк:

Причем взлетающий аист – хороший намек. Василиса Марзалюк:

Цвет синий универсальный, поэтому я думаю, что многие эту форму будут носить в обычной жизни после Олимпиады. Это очень классно. Игорь Позняк:

Сегодня вы пришли в форме прошлой, я так понимаю, Олимпиады. Сравнительная характеристика, сравнительный анализ.

Василиса Марзалюк:

К сожалению, я не успела попасть на презентацию, поэтому своими глазами не видела. Я не могу сравнивать. В чём белорусские спортсмены будут выступать в Токио? Посмотрите, как выглядит новая форма олимпийской сборной Игорь Позняк:

Что главное, учитывая то, что в июле в Токио + 30°C, а иногда и + 39°C? Насколько то, что сейчас предлагается, будет комфортным, как вы полагаете? Василиса Марзалюк:

На самом деле я думаю, что погода бывает непредсказуемой и главное – универсальность в том плане, чтобы было большое количество комплектов разнообразных. Я вижу тут и футболки, и шорты, и жилетки, и дождевики. И вообще я удивлена: в первый раз у нас леггинсы в комплекте. Мы, борцы лично, тренируемся в леггинсах, нам в широких вещах не очень удобно тренироваться. Также впервые в моем комплекте будет платье-поло. Очень приятно, конечно, иметь национальное платье, так назовем. Я думаю, что очень хороший выбор для любой погоды и для нашего комфорта. Гимнастка Инна Жукова на презентации олимпийской формы: «Реально очень крутая коллекция и жаль, что я в ней не выйду»

Игорь Позняк:

Вы, безусловно, общаетесь с вашими коллегами, с теми, кто тоже поедет в Токио. Какие настроения у нашей олимпийской сборной? Работаем, нас ничто не отвлекает, готовимся. Все заряженные Василиса Марзалюк:

Мы готовимся. Главное, чтобы здоровье было в порядке. Как понимаете, сейчас такая атмосфера во всем мире. Работаем, нас ничто не отвлекает, готовимся. Кто не взял лицензии, готовится на отборочные. Все заряженные. Выполняем свой объем работы. Кто-то сейчас восстанавливается после соревнований. В общем, ничего нового – рабочие моменты. Игорь Позняк:

То, что на трибунах не будет зрителей, правда обидно? Или это такой индивидуальный фактор? Василиса Марзалюк:

На самом деле обидно. Обе Олимпиады за меня приезжала болеть моя лучшая подруга со своей семьей. И у нас есть группа болельщиков, которая всегда на борьбу покупает билеты, поэтому это будет необычно для меня именно. Но мы вступили в век информационных технологий, и я думаю, что мы будем чувствовать поддержку близких рядом с собой всегда. Виктор Лукашенко: у нас большие возможности, перспективы сделать что-то в следующем четырёхлетии

Игорь Позняк:

Знаменитая фраза «спорт вне политики». Понятное дело, что это неправда и это уже не может быть правдой. И ситуация, в которой сейчас оказалась Россия, которая вынуждена будет выступать без своего флага, без гимна, масса других ситуаций. Как вы считаете, существуют ли хотя бы в теории какие-то рычаги, как разграничить эти два понятия: вот это – спорт, а вот это – политика. «Большинство спортсменов не хочет демонстрировать свои политические… Это может повлиять на результат соревнований» Василиса Марзалюк:

Сейчас Международный олимпийский комитет и Европейский олимпийский комитет проводили опрос: хотят ли спортсмены, чтобы на таких Играх, на Олимпийских играх, можно было организовывать какие-то забастовки или митинги, где выражаются политические мнения. Пока нам так явно не озвучили результаты этих голосований, но, по-моему, большинство спортсменов не хочет демонстрировать свои политические… Это может повлиять на результат соревнований. Я не думаю, что когда ты едешь на соревнования, тебе хочется еще больше столкновений. У тебя есть эмоциональная нагрузка, физическая. Спорт – это вообще радость. Люди должны смотреть и наслаждаться или, наоборот, огорчаться. Еще туда и политику вмешивать – конечно, я считаю неправильно. Игорь Позняк:

Прогноз – дело неблагодарное. Принципиально не будем делать ставки, с чем же вернемся с этой Олимпиады. Но как вы считаете, каков общемировой расклад будет? Потому что Олимпиада особенная, Олимпиада долгожданная, Олимпиада очень интересная во всех смыслах слова. Ваши прогнозы? Спортсменки вольной борьбы – одни из самых сильных в мировом рейтинге