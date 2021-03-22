​​​​​​​В чём белорусские спортсмены будут выступать в Токио? Посмотрите, как выглядит новая форма олимпийской сборной

Новости Беларуси. 30 лет – именно эту круглую дату 22 марта отмечает Национальный олимпийский комитет Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Столь знаковый день в своей истории организация решила отметить с пользой: в Минске прошла презентация новой формы для нашей олимпийской команды, которая летом отправится на главный старт четырехлетия в Токио. Подробности у Максима Мелещени.

Максим Мелещеня, корреспондент:

Национальный олимпийский комитет свой юбилей решил отпраздновать по-настоящему с пользой. Сегодня общественность наконец-то узнает, в чем же наша олимпийская команда отправится в Токио. Но мероприятие не состояло исключительно из дефиле моделей. Сперва с приветственным словом выступил президент НОК Виктор Лукашенко.

Затем зрителям продемонстрировали очень милое и, я бы даже назвал его теплым, поздравление от спортсменов, а также лиц, которые имели какую-то причастность к Национальному олимпийскому комитету. Затем на сцену вышли творческие коллективы, гимнасты, футбольные фристайлеры и даже певец. И, наконец, дефиле. В первую очередь о форме хочется сказать, что она выполнена целиком и полностью в Беларуси. Впервые наши спортсмены будут в комплектах, которые сделаны в нашей стране. Участие в разработке формы принимали сотрудники Национального олимпийского комитета совместно с одной из фирм, которая занимается пошивом одежды в нашем государстве. Также хочется отметить, что впервые наши спортсмены будут выступать под брендом Team BY. Этот бренд был запущен в 2018 году, но практическую реализацию нашел лишь сейчас.

Форма выполнена с применением трех цветов: белого, синего и бирюзового, который скорее больше походит на мятный. Хочется отметить, что присутствует как классическая парадная форма, так и повседневная. Что касается качества, я уже попробовал, пощупал, так сказать, и хочется сказать, что помимо того, что форма действительно симпатичная, она еще очень красивая и практичная.