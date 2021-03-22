В чём белорусские спортсмены будут выступать в Токио? Посмотрите, как выглядит новая форма олимпийской сборной
Новости Беларуси. 30 лет – именно эту круглую дату 22 марта отмечает Национальный олимпийский комитет Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Столь знаковый день в своей истории организация решила отметить с пользой: в Минске прошла презентация новой формы для нашей олимпийской команды, которая летом отправится на главный старт четырехлетия в Токио.
Подробности у Максима Мелещени.
Максим Мелещеня, корреспондент:
Национальный олимпийский комитет свой юбилей решил отпраздновать по-настоящему с пользой. Сегодня общественность наконец-то узнает, в чем же наша олимпийская команда отправится в Токио. Но мероприятие не состояло исключительно из дефиле моделей.
Сперва с приветственным словом выступил президент НОК Виктор Лукашенко.
Затем зрителям продемонстрировали очень милое и, я бы даже назвал его теплым, поздравление от спортсменов, а также лиц, которые имели какую-то причастность к Национальному олимпийскому комитету. Затем на сцену вышли творческие коллективы, гимнасты, футбольные фристайлеры и даже певец. И, наконец, дефиле.
В первую очередь о форме хочется сказать, что она выполнена целиком и полностью в Беларуси. Впервые наши спортсмены будут в комплектах, которые сделаны в нашей стране. Участие в разработке формы принимали сотрудники Национального олимпийского комитета совместно с одной из фирм, которая занимается пошивом одежды в нашем государстве. Также хочется отметить, что впервые наши спортсмены будут выступать под брендом Team BY. Этот бренд был запущен в 2018 году, но практическую реализацию нашел лишь сейчас.
Форма выполнена с применением трех цветов: белого, синего и бирюзового, который скорее больше походит на мятный. Хочется отметить, что присутствует как классическая парадная форма, так и повседневная.
Что касается качества, я уже попробовал, пощупал, так сказать, и хочется сказать, что помимо того, что форма действительно симпатичная, она еще очень красивая и практичная.
Символом формы стал аист. Именно он олицетворяет Беларусь, его графическое изображение символизирует стремление наших спортсменов побеждать, а также их стремление к новым высотам. Именно эта птица изображена на эмблеме Team BY.
Что же, будем надеяться, что в новой форме наши спортсмены будут приносить нам новые медали. Пожелаем им удачи в грядущей Олимпиаде в Токио.