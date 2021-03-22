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Гимнастка Инна Жукова на презентации олимпийской формы: «Реально очень крутая коллекция и жаль, что я в ней не выйду»

22 марта 2021 20:31
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Новости Беларуси. Новая форма олимпийской сборной Беларуси была представлена в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Именно в этом обмундировании наши атлеты будут выступать на главном старте четырехлетия – играх в Токио.

К деталям экипировки присмотрелся Максим Мелещеня.

Гимнастка Инна Жукова на презентации олимпийской формы: «Реально очень крутая коллекция и жаль, что я в ней не выйду»-1

Впервые команда целиком и полностью будет одета в форму, сделанную в нашей стране. Разработкой дизайна занимались сотрудники НОК совместно с отечественным производителем одежды.

Виктор Лукашенко: у нас большие возможности, перспективы сделать что-то в следующем четырёхлетии

Гимнастка Инна Жукова на презентации олимпийской формы: «Реально очень крутая коллекция и жаль, что я в ней не выйду»-4

В комплект входит 44 предмета. Выполнены они в трех основных цветах: белый, синий и бирюзовый, приближенный к мятному. Практически каждая вещь украшена фрагментами национального орнамента.

В чём белорусские спортсмены будут выступать в Токио? Посмотрите, как выглядит новая форма олимпийской сборной

Гимнастка Инна Жукова на презентации олимпийской формы: «Реально очень крутая коллекция и жаль, что я в ней не выйду»-7

Но не забыли и о качестве: экипировка сделана по-настоящему дышащей и удобной, так что спортсмены явно останутся довольными.

Гимнастка Инна Жукова на презентации олимпийской формы: «Реально очень крутая коллекция и жаль, что я в ней не выйду»-10

Инна Жукова, серебряный призер Олимпийских игр (Пекин 2008):
Мне понравились леггинсы и топики, это, наверное, впервые, когда в коллекции есть эти аксессуары, так скажем, одежды. И для нас, для гимнасток, они особенно будут актуальны, поэтому прямо вот «вау» было. Реально очень крутая коллекция и жаль, что я в ней не выйду.

Будем надеяться, что новая форма приведет наших атлетов лишь к новым высотам и победам.

# Олимпиада 2020 # Инна Жукова # Виктор Лукашенко # Максим Мелещеня # Фотофакт

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