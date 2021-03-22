Гимнастка Инна Жукова на презентации олимпийской формы: «Реально очень крутая коллекция и жаль, что я в ней не выйду»

Новости Беларуси. Новая форма олимпийской сборной Беларуси была представлена в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Именно в этом обмундировании наши атлеты будут выступать на главном старте четырехлетия – играх в Токио.

Впервые команда целиком и полностью будет одета в форму, сделанную в нашей стране. Разработкой дизайна занимались сотрудники НОК совместно с отечественным производителем одежды.

В комплект входит 44 предмета. Выполнены они в трех основных цветах: белый, синий и бирюзовый, приближенный к мятному. Практически каждая вещь украшена фрагментами национального орнамента.

Но не забыли и о качестве: экипировка сделана по-настоящему дышащей и удобной, так что спортсмены явно останутся довольными.

Инна Жукова, серебряный призер Олимпийских игр (Пекин 2008):

Мне понравились леггинсы и топики, это, наверное, впервые, когда в коллекции есть эти аксессуары, так скажем, одежды. И для нас, для гимнасток, они особенно будут актуальны, поэтому прямо вот «вау» было. Реально очень крутая коллекция и жаль, что я в ней не выйду.

Будем надеяться, что новая форма приведет наших атлетов лишь к новым высотам и победам.