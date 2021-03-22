Виктор Лукашенко: у нас большие возможности, перспективы сделать что-то в следующем четырёхлетии

Новости Беларуси. Новая форма олимпийской сборной Беларуси 22 марта была представлена в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Именно в этом обмундировании наши атлеты будут выступать на главном старте четырехлетия – играх в Токио.
К деталям экипировки присмотрелся Максим Мелещеня.
Свой юбилей, а это 30 лет, Национальный олимпийский комитет решил отпраздновать действительно с пользой, презентовав новую олимпийскую форму. Конечно же, церемония не состояла исключительно из дефиле моделей.
В чём белорусские спортсмены будут выступать в Токио? Посмотрите, как выглядит новая форма олимпийской сборной
Вначале с приветственным словом к гостям обратился президент НОК Виктор Лукашенко. Далее всех присутствующих ждали видеопоздравления от именитых спортсменов и причастных к деятельности ведомства людей. За 30-летнюю историю нам есть чем гордиться. И, конечно, есть над чем работать.
Виктор Лукашенко, президент НОК Беларуси:
Юбилей – это всегда хорошо, это всегда праздник. Поэтому, конечно, настроение у нас сейчас приподнятое, планов у нас много. Про старты четырехлетия говорить, наверное, не буду, потому что, я думаю, мы самой олимпиады лучше дождемся, и пусть лучше наши спортсмены покажут и порадуют нас результатами. Что касается самого НОК, то у нас, в общем-то, большие желания, большие возможности, перспективы сделать что-то в следующем четырехлетии.