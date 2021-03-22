Виктор Лукашенко: у нас большие возможности, перспективы сделать что-то в следующем четырёхлетии

Новости Беларуси. Новая форма олимпийской сборной Беларуси 22 марта была представлена в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Именно в этом обмундировании наши атлеты будут выступать на главном старте четырехлетия – играх в Токио.

К деталям экипировки присмотрелся Максим Мелещеня.

Свой юбилей, а это 30 лет, Национальный олимпийский комитет решил отпраздновать действительно с пользой, презентовав новую олимпийскую форму. Конечно же, церемония не состояла исключительно из дефиле моделей.

В чём белорусские спортсмены будут выступать в Токио? Посмотрите, как выглядит новая форма олимпийской сборной