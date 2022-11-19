Накал страстей, удаления и даже поломанные клюшки. Команда Президента сыграла вничью на любительском турнире

Новости Беларуси. Ничьей завершился тяжелейший и зрелищный матч республиканских соревнований по хоккею с шайбой между командами Президента Беларуси и Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В турнирной таблице сборная центрального региона сейчас на втором месте, а дружина Президента на четвертом. К слову, именно хоккеистам из Минской области бессменный лидер состязаний, команда главы государства, однажды уступила титул чемпиона. И это был единственный в истории турнира случай, когда главный трофей, кубок победителя, сменил хозяина.

Повторится ли триумф в этом году, покажет время. Но однозначно можно говорить, что соревновательный дух зашкаливает. Уже в первом периоде болельщики увидели и красивые шайбы, и упорную борьбу. Долго счет на табло оставался 0:0, но за шесть минут до окончания первого периода ворота соперника распечатал бомбардир команды Президента Андрей Костицын. Подробности.

Во втором периоде команда центрального региона сравняла счет. И до последних секунд команды обменивались атаками, но, несмотря на накал страстей, удаления, штрафы и даже поломанные клюшки, так и не смогли поразить ворота соперника, хотя голевых моментов было хоть отбавляй. Это не удивительно, учитывая, что на льду хоть и завершившие карьеру, но профессиональные и легендарные хоккеисты. И все же с особыми эмоциями болельщики поддерживают Президента Беларуси, Александр Лукашенко традиционно на льду.